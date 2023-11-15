TikTok'tan Spotify ve Apple Music ile anlaşma: "Müzik uygulamasına ekle" özelliği

Video paylaşım platformu Tiktok, Spotify, Amazon Music ve Apple Music gibi platformlar ile yaptığı işbirliği sayesinde artık kullanıcıların diledikleri müzikleri "Müzik uygulamasına ekle" özelliğiyle doğrudan kütüphanelerine kaydetmelerini sağlayacak.

YAKINDA DAHA FAZLA ÜLKEDE KULLANIMA SUNULACAK



Spotify için, hem ABD hem de İngiltere'deki TikTok kullanıcıları şarkıları "Beğenilen Şarkılar" çalma listesine kaydedebilecekler. Spotify, zaman içinde bu özelliğin daha fazla ülkede kullanılabileceğini söyledi.

