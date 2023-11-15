TikTok'tan Spotify ve Apple Music ile anlaşma: "Müzik uygulamasına ekle" özelliği

TikTok, Spotify, Amazon Music ve Apple Music gibi platformlarla işbirliği yaptı. Böylelikle artık TikTok üzerinde duyulan bir şarkı üyeliğiniz bulunan platformlardan dilediğinize kaydedebileceksiniz.

TikTok'tan Spotify ve Apple Music ile anlaşma: "Müzik uygulamasına ekle" özelliği

Video paylaşım platformu , , Amazon Music ve Music gibi platformlar ile yaptığı işbirliği sayesinde artık kullanıcıların diledikleri müzikleri " uygulamasına ekle" özelliğiyle doğrudan kütüphanelerine kaydetmelerini sağlayacak.

YAKINDA DAHA FAZLA ÜLKEDE KULLANIMA SUNULACAK

Spotify için, hem ABD hem de İngiltere'deki TikTok kullanıcıları şarkıları "Beğenilen Şarkılar" çalma listesine kaydedebilecekler. Spotify, zaman içinde bu özelliğin daha fazla ülkede kullanılabileceğini söyledi.

TikTok'tan Spotify ve Apple Music ile anlaşma: "Müzik uygulamasına ekle" özelliği - 1

Öte yandan Spotify hem ücretsiz hem de premium üyeleri için bu özelliği kullanıma sundu.

Apple Music ise yalnızca ücretli bir hizmet olduğundan dolayı bu özelliği ödeme yapan abonelerine sunacak.

TikTok'tan Spotify ve Apple Music ile anlaşma: "Müzik uygulamasına ekle" özelliği - 2

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...