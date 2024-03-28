Tim Cook, Apple Vision Pro'nun Çin'de satışa çıkacağı tarihi duyurdu

Apple CEO'su Tim Cook'un Çin medyasına verdiği demece göre Apple'ın Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü bu yıl içinde Çin'de piyasaya sürülecek.

Cook, Çin Kalkınma Forumu için Çin'e yaptığı ziyaret esnasında bu duyuruyu yaptı.

TIM COOK, ÇİN'İ "KRİTİK" OLARAK NİTELENDİRDİ



Cook ayrıca Şangay'da dünyanın en büyük ikinci mağazası olan yeni Apple mağazasının açılışına katıldı ve diğer etkinlikler sırasında şirketin tedarik zincirinin büyük bir kısmının Çin'de olması ve pazarın Apple'ın satışları için ne kadar önemli olması nedeniyle Çin'in Apple'ın işleri için "kritik" olduğunu söyledi.



Bu yılın başlarında ilk olarak ABD'de piyasaya sürülen ve yaklaşık 3.499 dolardan başlayan Vision Pro, Apple'ın yıllar sonra yeni bir teknoloji kategorisine yaptığı ilk girişim olarak biliniyor.

Türkiye'de ise resmi olarak Apple mağazalarından satışa sunulacağı tarih ise bilinmiyor.