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Tim Cook, Apple Vision Pro'nun Çin'de satışa çıkacağı tarihi duyurdu

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Çin basınına yaptığı açıklamada karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun bu yıl içerisinde Çin'de piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Tim Cook, Apple Vision Pro'nun Çin'de satışa çıkacağı tarihi duyurdu

CEO'su Tim Cook'un Çin medyasına verdiği demece göre Apple'ın Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü bu yıl içinde Çin'de piyasaya sürülecek.

Cook, Çin Kalkınma Forumu için Çin'e yaptığı ziyaret esnasında bu duyuruyu yaptı.

TIM COOK, ÇİN'İ "KRİTİK" OLARAK NİTELENDİRDİ

Cook ayrıca Şangay'da dünyanın en büyük ikinci mağazası olan yeni Apple mağazasının açılışına katıldı ve diğer etkinlikler sırasında şirketin tedarik zincirinin büyük bir kısmının Çin'de olması ve pazarın Apple'ın satışları için ne kadar önemli olması nedeniyle Çin'in Apple'ın işleri için "kritik" olduğunu söyledi.

Bu yılın başlarında ilk olarak ABD'de piyasaya sürülen ve yaklaşık 3.499 dolardan başlayan Vision Pro, Apple'ın yıllar sonra yeni bir kategorisine yaptığı ilk girişim olarak biliniyor.

Türkiye'de ise resmi olarak Apple mağazalarından satışa sunulacağı tarih ise bilinmiyor.

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