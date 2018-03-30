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Tim Cook'tan Facebook eleştirisi

ntv.com.tr

Teknoloji
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Apple'ın CEO'su Tim Cook, son dönemde veri skandalı ile zor günler geçiren Facebook'u eleştirenler kervanına katıldı.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının yankıları sürüyor.   
  
Bu skandalın ardından ciddi maddi ve itibar kaybına uğrayan Facebook'a bir darbe de teknoloji devi Apple'dan geldi. Apple'ın CEO'su Tim Cook "Biz müşterilerimizi asla ürün haline getirmeyiz" sözleriyle Facebook'un politikalarını eleştirdi.  
  
Cook, "Facebook'un CEO'su yerinde olsaydınız siz ne yapardınız?" Sorusuna ise kendisinin asla böyle bir durumun içerisine düşmeyeceği yanıtını verdi.  

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