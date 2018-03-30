Tim Cook'tan Facebook eleştirisi

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının yankıları sürüyor.



Bu skandalın ardından ciddi maddi ve itibar kaybına uğrayan Facebook'a bir darbe de teknoloji devi Apple'dan geldi. Apple'ın CEO'su Tim Cook "Biz müşterilerimizi asla ürün haline getirmeyiz" sözleriyle Facebook'un politikalarını eleştirdi.



Cook, "Facebook'un CEO'su yerinde olsaydınız siz ne yapardınız?" Sorusuna ise kendisinin asla böyle bir durumun içerisine düşmeyeceği yanıtını verdi.



10 GÜNDE 70 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ



Ciddi bir itibar kaybı yaşayan sosyal medya devinin hisseleri de tabiri caizse eridi. Facebook hisseleri Temmuz 2017'den bu yana ilk kez 150 doların altına düştü. Başka bir deyişle Sosyal medya devi 10 günde 70 milyar dolar kaybetti.



REKOR TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR



Facebook, 2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu ile imzalanan bir mutabakatla, ihlal başına 40 bin dolar ödemeyi kabul etmişti. Facebook'un 50 milyon kullanıcısına bu ödemeyi yapması durumunda karşı karşıya kalacağı fatura oldukça ağır olacak.

FACEBOOK'A REKOR CEZA GELEBİLİR

