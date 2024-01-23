Toyota: Elektrikli araçlar hiçbir zaman piyasanın hakimi olmayacak

Akio Toyoda, geleneksel yakıtla çalışan otomobillerin yanında hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçların pazarın geri kalanını oluşturacağını söyledi.



Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birinin kurucusunun torunu olan Toyoda, dünyada bir milyar insan elektriksiz yaşarken elektrikli araçlara geçişin sağlanmasının zor olduğunu belirtti.



Bu ay bir iş etkinliğinde, "Bu kararı düzenlemeler veya politikalar değil, müşteriler vermeli." ifadelerini kullandı ve sözlerine “Motorlar mutlaka kalacak.” diyerek devam etti.



Toyota, dünyanın hibrit petrol-elektrik teknolojisini bir "eko standart" olarak benimseyeceğini umarak yıllardır batarya teknolojisinde rakiplerinin gerisinde kaldı.



Elektrikli araçların 2025 yılına kadar küresel pazar payının yüzde 23,5'ini elde etmesi bekleniyor.



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