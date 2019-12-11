Türk çiftin uzay aracı Ay'a gidecek

Eren ve Fatih Özmen'in sahibi olduğu global havacılık-uzay ve ulusal güvenlik şirketi Sierra Nevada Corporation (SNC), Ticari Ay Yükü Servisleri (CLPS) projesini desteklemek üzere NASA tarafından seçildi.

Bu ihale sayesinde SNC, NASA'nın Artemis Ay görevini destekleyen dev şirketler arasındaki yerini aldı



Aynı hafta içerisinde, SNC, 2021’de Dream Chaser (Rüya Avcısı) Uzay Uçağı ile birlikte uzaya fırlatılması planlanan Shooting Star (Kayan Yıldız) adlı kargo modülünün test versiyonunu da NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi'ne teslim etti.



NASA'nın Artemis görevine katkıda bulunacak CLPS kapsamında 2024’te gerçekleştirilecek mürettebatlı görevi desteklemek üzere tüm ekipman Ay’a önceden yerleştirilebilir. CLPS sayesinde SNC, pek çok farklı deneyi, ikmal malzemesini ve ekipmanı Ay’a ulaştıracak robotik uzay aracını uçurarak bu konuda uzmanlık elde edecek.



SNC CEO’su Fatih Özmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada "SNC, Mars'a yapılan uçuşlar da dahil olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz yüzlerce görev sayesinde uzay alanında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip. Ay’a yönelik yenilikçi çözümler sunacak olan uydu ve Uluslararası Uzay İstasyonu ikmal aracının yanı sıra NASA'nın Ay Geçidi projesine ilişkin kapsamlı geliştirme çalışmalarımız sayesinde uzmanlığımızı arttırmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Eren Özmen (solda) Forbes dergisi, "kendi servetini yapan" en zengin 60 kadın listesinde yer almıştı.

Ay’daki insan varlığının sürdürülebilir olmasını destekleyecek planlı ay yükleri arasında bilim ve mühendislik yükleri ile araçlar, keşif gezginleri ve ikmal malzemeleri yer alıyor. SNC, Ay görevi hizmetlerini, Ay’da keşif yapmayı isteyen diğer ticari müşterilere de sunmayı planlıyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan SNC Başkanı Eren Özmen ise "Bilimde ve uzay keşiflerinde ilerleme kaydedilmesine imkân tanıyacak ve Ay’ın yüzeyi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmamızı sağlayacak bu anlaşmanın bir parçası olduğumuz için çok heyecanlıyız." dedi.



SHOOTİNG STAR NASA’NIN KENNEDY UZAY MERKEZİ'NE ULAŞTI



Dream Chaser'in yaklaşık 5 metre uzunluğundaki eklentisi olan "Shooting Star" kargo modülü, yükler için fazladan depolama alanı sağlayıp Dünya’nın atmosferine yeniden girdikten sonra kargoların imhasını kolaylaştıracak. Shooting Star kargo modülü ilk kez NASA’nın Ticari Bütünleme İkmali Hizmetleri 2 (CRS-2) ihalesinde kullanılacak.



Dream Chaser Kargo Sistemi, NASA tarafından, Ticari Bütünleme İkmali Hizmetleri 2 (CRS-2) ihalesi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo gönderme ve elden çıkarma hizmetleri sağlamak üzere seçildi.

Dream Chaser, CRS-2 ihalesi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu için planladığı en az altı görevin ilkini 2021 yılının sonbaharında gerçekleştirecek. Kargo modülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 5 ton ilave basınçlı ve basınçsız yük taşıyacak.



Dream Chaser'ın en önemli yetkinliklerinden biri, yeniden giriş yaptıktan sonra kargoları imha edebilmesi. SNC’nin Shooting Star kargo modülleri, Dünya’nın atmosferinde yanıp yok olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan alınan istenmeyen maddeleri imha edecek.



Shooting Star, geleceğe yönelik ticari keşif kolları dahil olmak üzere diğer Alçak Dünya Yörüngesi destinasyonlarına ve Ay Geçidi projesine ilişkin lojistik hizmetleri destekleyerek daha fazla esneklik sunacak.



SNC, aynı zamanda, büyük yükleri çok güçlü bir kapasite ile taşıyabilecek bir uydu gibi hareket eden, serbest uçan versiyona yönelik bir konsept de geliştirdi.