Türkiye, patent başvurularında dünyada ilk sıraları hedefliyor

Söz konusu patent büyümesinin geniş bir coğrafyaya yayıldığı görüldü. 2022'de bir önceki yıla göre, patent başvurularında Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Cezayir, Kolombiya, Türkiye ve Suudi Arabistan'da ciddi artışlar kaydedildi.



Aynı dönemde patent başvurularında en fazla düşüş, yüzde 16,8 ile İtalya'da görüldü, Bu ülkeyi , yüzde 13,1 ile Rusya izlerken, Çin, Avustralya, Fransa, Almanya ve Güney Kore'de de başvurularda düşüş gözlemlendi.



KADIN MUCİT SAYISINDA ARTIŞ



Kadın mucit sayısı son 10 yılda dünyanın her bölgesinde artış kaydetti. Kadın mucitlerin oranı 2008'de yüzde 10,6'dan 2022'de yüzde 17,1 seviyesine yükseldi. Geçen yıl Patent İşbirliği Anlaşması başvurularının yaklaşık yüzde 34,7'sinde mucit olarak en az 1 kadın, yüzde 95,8'inde ise en az 1 erkek yer aldı.



Başvurularda ilk 20 ülke dikkate alındığında, Türkiye yüzde 24 ile Çin'den sonra en fazla kadın mucit oranına sahip ülke oldu. Buna karşılık Avusturya ve Japonya'daki başvuruların yaklaşık 10'da 1'i kadın mucit.



Dünyada kadınların yüzde 30 ile en çok temsil edildiği alanlar ise yüzde 30,2 ile biyoteknoloji, yüzde 30,1 ile gıda kimyası ve yüzde 29,1 ile farmasötik oldu.



Kadın mucitlerin yayınlanan Patent İşbirliği Anlaşması başvurularındaki payı 2022'de bir önceki yıla göre 35 teknoloji alanının 29'unda daha yüksek gerçekleşti.



FAYDALI MODEL BAŞVURULARI ÇİFT HANELİ BÜYÜDÜ



Buluşların korunmasını sağlayan bir diğer koruma biçimi olan faydalı model başvuruları da 2022'de dünya çapında yüzde 2,9 arttı.



2012 yılında Çin Fikri Mülkiyet Ofisi'ne 740 bin 290 başvuru gelirken bu rakam geçen yıl 2 milyon 950 bine ulaştı. 2022'de Çin'i 9 bin 469 ile Almanya, 8 bin 521 ile Rusya, 5 bin 558 ile Türkiye ve 4 bin 513 ile Japonya izledi.



Endonezya yüzde 25,8 ve Türkiye yüzde 23,8 ile faydalı model başvurularında çift haneli büyüme yakaladı.