Türkiye'deki kullanıcılara özel yerel platform: OKX TR

Web3 ekosisteminin geleceğini inşa etmede öncü rol oynayan küresel teknoloji şirketi ve kripto para borsası OKX, bugün yaptığı açıklamada kripto para platformu OKX TR’yi Türkiye’de resmen kullanıma sunduğunu duyurdu.

Artık Türkiye’deki kripto kullanıcıları, üst düzey deneyim sunan, yerel yasa ve düzenlemelerle uyumlu, tamamen şeffaf olan bu yerel platform üzerinden kripto al-sat işlemleri yapabiliyor. Üstelik Türkiye’deki kullanıcılar, OKX’in küresel platformu üzerinden OKX Web3 Cüzdan’a da erişebiliyor.



OKX TR’nin kullanıma sunulmasıyla birlikte kullanıcılar, Fibabanka, VakıfBank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Şekerbank ve Türkiye Finans gibi bankacılık ortakları aracılığıyla, doğrudan Türk Lirası yatırma-çekme işlemleri de dâhil olmak üzere yerelleştirilmiş özelliklere erişim sağlıyor. OKX TR ekibi, 7 gün 24 saat Türkçe ve İngilizce yerel müşteri hizmetleri sunarak kullanıcılarına ihtiyaç duydukları anda, hızlı bir şekilde kapsamlı yardım ve destek sunuyor.



OKX TR, Türkiye’deki kullanıcılara USDT/TRY, BTC/TRY ve ETH/TRY de dâhil olmak üzere yaygın kripto para çiftlerinde işlem yapabilecekleri ve gelişmiş kripto özelliklerinden yararlanabilecekleri güçlü bir platform sağlıyor.



OKX’in Türkiye’de non-custodial (gözetimsiz) bir Web3 cüzdanı olan OKX Web3 Cüzdan’ı da kullanıma sunmasıyla birlikte OKX TR kullanıcıları, kendi varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını mümkün kılan bu kullanıcı dostu platform üzerinden NFT alıp satabiliyor, dApp’leri kullanabiliyor ve daha pek çok benzersiz özelliğe erişebiliyor. Hem Çok Taraflı Hesaplama (MPC) teknolojisine hem de Hesap Soyutlama (AA) özelliklerine sahip ilk cüzdan olan OKX Web3 Cüzdan, teknik bilgisi daha az olan kullanıcılar için süreci basitleştirerek Web3 ekosisteminin yaygın olarak benimsenmesine de öncülük ediyor.



OKX, 2023 yılının mayıs ayında yerel platformunu Türkiye’de faaliyete geçireceğini duyurmuş ve hemen sonrasında Türkiye’de bir ofis açarak uzman bir ekip kurmuştu. Lansman ile birlikte OKX TR, yerelleştirilmiş ürünler ve hizmetler sunarak istikrarlı bir şekilde büyümeyi ve yerel piyasadaki payını artırmayı amaçlıyor.



OKX Başkanı Hong Fang, bu önemli gelişmeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“OKX TR’nin resmî lansmanı ile birlikte küresel büyüme stratejimizde çok önemli bir dönüm noktasına ulaştığımızı duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kripto benimsenme oranı %50’ye yakın olan Türkiye’nin, gelişmeye devam eden sektör için oldukça umut verici ve son derece dinamik bir pazar olduğunu görüyoruz. Nüfusun dijital varlıklara yönelik anlayışı ve yoğun ilgisi, Türkiye’nin hizmet sunmamız için ideal bir pazar olduğunu kanıtlıyor. OKX olarak, hâlihazırda canlı olan bu ekosistemin gelişimine ve daha da büyümesine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız.”



OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“OKX TR’nin lansmanı, ülkenin büyük büyüme potansiyeline olan inancımızın ve piyasaya olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Hâlihazırda kripto işlemlerinde küresel bir lider olan Türkiye, ayrıca merkeziyetsiz finans alanında büyüme açısından önemli bir konumda bulunuyor. Bu büyümeyi destekliyor olmaktan heyecan duyuyoruz. Buradaki varlığımızın, Türkiye’nin bir Web3 yenilik merkezi olarak yükselişinde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.”