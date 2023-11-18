Türkiye'den de izlenebilecek: Leonid meteor yağmuru nedir, ne zaman, nasıl izlenebilir?

LEONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN İZLENEBİLECEK?



3 Kasım ile 2 Aralık tarihleri ​​arasında aktifliğini sürdürecek olan Leonid meteor yağmuru, bu yıl 17-18 Kasım'da zirveye ulaşacak. Greenwich Kraliyet Müzeleri'ne göre Leonidleri gözlemlemek için en iyi zaman, yerel saatle gece yarısı ile şafak arasıdır.



Leonid yağmurları, Güneş Sistemine her 33 yılda bir giren Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızından çıkıyorlar.



LEONİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?



Leonidleri en iyi şekilde görmek için mümkün olan en karanlık yere gidin. İyi bir meteor görüntüleme deneyiminin sırrı gökyüzünü mümkün olduğunca geniş bir alana çekmek olduğundan herhangi bir teleskopa veya dürbüne ihtiyacınız yoktur. Gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklediğinizden emin olun.