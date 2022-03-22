Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisi seri üretim aşamasına geldi

Lityum iyon teknolojisine yatırım yapan ülkeler enerji alanında dışa bağımlılığını azaltıyor.



Türkiye de yerli ve milli lityum iyon pil üretim sürecinde mutlu sona ulaştı.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre ASPİLSAN Enerji, Cumhurbaşkanlığı proje desteği ile Kayseri'de kurduğu 25 bin metre kare kapalı alana sahip Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisisin kapılarını açtı.



TESİS YILDA 22 MİLYON PİL ÜRETECEK



Lityum iyon silindirik pil üretimi Avrupa'da ilk kez bu kez bu tesiste yapılacak. Yeni tesis 220 megavat saat kapasite ile yılda yaklaşık 22 milyon pil üretecek.



Burada üretilecek piller üstün özellikleri sayesinde Türkiye'yi bu pazarda rekabetçi ülke konumuna getirecek.



Lityum İyon Pil Üretimi Proje Direktörü Nihat Aksüt, yaptığı açıklamada, "Bizim pilimizi ünlü markaların benzer kapasitesindeki pilleriyle kıyasladığınızda daha düşük ısı şartlarında çalışma yeteneğinin olduğunu ve daha yüksek deşarj oranına sahip olduğunu görüyoruz." dedi.



İLK FAZ SERİ ÜRETİME HAZIR



Yerli ve milli lityum iyon piller, savunma sanayi başta olmak üzere telekomünikasyon, robotik sistemler, ev araçları ve enerji depolama sistemleri gibi çok geniş bir alanda kullanılacak. Üstelik bu üretim, yeni tesisin sadece ilk fazını kapsıyor.



Lityum iyon pillerin üretiminde tesisin ikinci faz çalışmaları da başlatıldı. İkinci fazın en önemli kısmını elektrikli otomobiller için pil ve batarya üretimi oluşturuyor. İkinci faz tamamlandığında bu tesis Türkiye'nin yerli otomobili için pil ve batarya üretebilecek.



Bu safhada prizmatik piller üreteceklerini söyleyen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, şu şekilde konuştu:



"Burada da yine enerji depolama sistemleri, telekom bataryaları ve elektrikli araç bataryalarını yapacak pilleri üretmiş olacağız. Elektrikli araç üreticilerine hücre sağlayacağız. Ondan sonra da o hücreleri kendimiz batarya haline getirip elektrikli araç yapıcılarına satacağız."



Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisi, mayıs ayı itibari ile seri üretime geçecek ve resmi açılışı yapılacak.