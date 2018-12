Türkiye'nin önde gelen okulları "Everyone Can Code" girişimini benimseyen 300 okul arasında

Kodlama günümüzün en önemli yeteklerinden biri. Kodlamayı öğrenmek kişilere problem çözme ve birlikte yaratıcı yollarla çalışma konusunda farklı yetkinlikler kazandırıyor.



Kişinin düşündüğü fikirleri hayata geçirmesine olanak sağlayacak uygulamalar geliştirmesini sağlıyor. Herkesin dünyayı değiştirecek şeyler yaratmasına fırsat vermek çok önemli ve Apple’da bu amaç için geliştirilmiş bir kodlama eğitimi programı var: Everyone Can Code.



Bu inisiyatifle herkesin kodlamayı öğrenmesi, yazması ve öğretmesi amaçlanıyor. Dünya genelinde pek çok okul Everyone Can Code inisiyatifini benimsediğini açıklıyor. Bu yüksek okul ve üniversiteler Apple’ın Swift ile Uygulama Geliştirme ders programını benimseyerek tüm öğrenciler için fırsatlar yaratıyor ve onların gelişen uygulama ekonomisinde kariyer edinmek için gereken becerileri kazanmalarına yardımcı oluyorlar.



Bir eğitim yılına yayılan, Apple mühendisleri ve eğitmenleri tarafından her düzeyden öğrenciye kod yazma ve uygulama tasarlama eğitimi vermek amacıyla tasarlanan Everyone Can Code programını Türkiye’nin önde gelen okulları da destekliyor.



Türkiye’nin önde gelen okulları tüm Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde Swift ile eğitim veren 300 Okul arasına girmeyi başardı!



Türkiye’den Everyone Can Code programını benimseyerek ECC300 inisiyatifi altında Swift ile eğitim veren okullar; Hisar Okulları, IELEV Okulları, Saint Joseph Lisesi, ENKA Adapazarı ve İstanbul Okulları, Amerikan Robert Koleji, Bahçeşehir Okulları, SEV İlköğretim Kurumları; Üsküdar Amerikan Koleji, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji.



Hisar Okulları lise ve ortaokul düzeyinde "AP Computer Science Principles" derslerinde ve Technovation kulübünde öğrencilerine Swift ile uygulama geliştirme eğitimleri veriyor. Öğrenciler, geleceğin dünyasına hazırlanırken problem çözme, uygulama geliştirme ve girişimcilik konularında edindiği beceriler ile bir adım öne çıkıyor.

İELEV Okulları, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakasında yer alan yerleşkelerinde Swift Playgrounds Learn to Code 1-2-3 içeriğini Bilişim Teknolojileri ortaokul ders müfredatına; Tynker, Kids Coding, Scratch gibi uygulamaları da ilkokul müfredatına entegre ederek kodlamayı öğretiyor. Swift ile kodlama çalışmaları, öğrencilerin problem çözme becerilerini, algoritmik düşünmeyi ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye olanak sağlıyor. ‘Herkes Kod Yazabilir’ düşüncesiyle ilkokul öğrencileri de iPad ile kodlayarak Hour of Code etkinliklerinde yer alıyorlar.



Türkiye’deki İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde, lise hazırlık seviyesindeki tüm öğrencilere Swift Playgrounds ile kodlama dersleri sunuluyor. Bunun yanı sıra her seviyeden öğrenciye açık olan kodlama kulübünde Swift ve XCode ile uygulama geliştirme dersleri veriliyor ve çeşitli atölyeler düzenleniyor.



Adapazarı ENKA Okulları, anasınıfından liseye kadar dikey bir kodlama müfredatı sunarak eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kullanan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyor. Temel kodlama kavramlarını uygulama yaparak, disiplinler üstü bir yaklaşımla öğrenen öğrenciler, Swift Playgrounds ve Swift kullanarak bir profesyonel gibi kod yazmayı öğreniyorlar.



Eyüboğlu Eğitim Kurumları, öğrencilerin yaratıcı, üreten bireyler olmalarının gelecekteki yaşamlarında da fark yaratacağına inanıyor ve küçük yaştan itibaren geleceğin dili olan kodlamayı öğretiyor Swift, Apple’ın geliştiricilere yeni nesil modern yazılımlar oluşturmak için gereken özgürlüğü ve özellikleri sağlayan güçlü ve kullanıcı dostu bir programlama dili. Airbnb ve TripAdvisor gibi popüler uygulamaların hepsi Swift ile oluşturuldu. Ayrıca Apple, 2016 yılında Swift Playgrounds’u da piyasaya sundu. Bu yenilikçi iPad uygulaması, her yaştan öğrenci ve Apple’ın Swift kodlama diliyle çalışmayı öğrenmek isteyenler için gerçek kodlama konseptlerini hayata geçiren interaktif bir arayüze sahip.



Teknoloji sektörü en hızlı büyüyen sektörlerden biri; bilgi işlem ve bilişim profesyonelleri bu sektörde büyük rağbet görüyor. Haziran 2018’de açıklanan rakamlara göre App Store’un kullanıma sunulmasından bu yana geliştiriciler App Store’dan 100 milyar ABD dolarından fazla kazanç sağladı.