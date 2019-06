Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, “Türkiye’deki dijital dönüşümün en önemli aktörüyüz” dedi.



İngiltere’nin başkenti Londra’daki 5G Dünya Zirvesi’ne katılan Türk Telekom CEO’su Doany, zirve kapsamında bir araya geldiği gazetecilere Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğu ve bu yolculuğa Türk Telekom’un katkıları hakkında bilgi verdi.



Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak son derece başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Doany, “2018’de, sektördeki lider konumumuzu kapsama alanı ve abone sayımızla güçlendirmekle kalmadık, aynı zamanda son on yılın en yüksek gelir artışı ve abone kazanımına da imza attık. Bu başarılı kazanımlar sayesinde 2019’a da güçlü bir şekilde girdik.”dedi.



Doany, “Yıllın ilk çeyreğinde rekor düzeyde gelir elde ederken büyüme rakamlarımızla 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir ve FAVÖK artışını kaydettik; 7,1 puanlık artış ile son 12 yılın en yüksek FAVÖK marjına imza attık. Ve tüm bu sonuçlar neticesinde ilk çeyrekte net kârımızı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üçe katlamayı başardık.” ifadelerini kullandı.



MOBİLDEKİ KAZANIMLARIMIZLA TÜRKİYE’NİN NUMARA TAŞIMA ŞAMPİYONUYUZ



Mobil operasyonlarıyla da etkileyici sonuçlar aldıklarının altını çizen Doany, “Mobilde numara taşımanın başladığı 2008 yılından bu yana Türkiye’nin numara taşıma şampiyonu olmayı sürdürüyoruz. Son on yıla baktığımızda net mobil abone kazanımında da sektörün lideri konumundayız. Toplam 22 milyonu aşan mobil abone sayımızla Türkiye’deki mobil pazarın üçte birini elde etme hedefimize çok yaklaştık.” şeklinde konuştu.



Türkiye’yi 5G’ye hazırlamak için dijital dönüşüm yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Doany, “2005 yılından bu yana Türkiye’nin dijital dönüşümü için 35,3 milyar TL’lik yatırım yaptık. ‘Herkes için erişilebilir iletişim’ prensibi ile ülkenin dört bir yanına hizmetlerimizi götürüyor, bugün uzunluğu 285 bin kilometreyi aşan, son on yılda iki kat büyüttüğümüz, 5G için son derece önemli olan fiber iletişim altyapımızı hızla yaygınlaştırıyoruz. ”dedi.



Doany, mobil şebekenin de 5G’ye hazır hale getirilmesi için durmaksızın çalıştıklarını belirtti. Doany konuşmasına şöyle devam etti:



“Milli teknoloji dönüşümünün en önemli aktörü olarak, Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve en büyük siber güvenlik merkezi ile desteklediğimiz kurumsal hizmetlerimizle Türkiye’nin en büyük 500 şirketi başta olmak üzere ülkenin dijital dönüşümüne liderlik ediyoruz. Türk Telekom olarak, diğer operatörlerle kıyasla daha geniş bir alanda operasyon yürütebilme ve çalışma şansına sahibiz. Biz sadece bir mobil ya da sabit hizmet sağlayıcısı değiliz, biz Türkiye’nin entegre telekom hizmetleri sunan lider şirketiyiz. Bu da bizim telekomünikasyon teknolojilerinin sabit, mobil, TV ve dijital hizmetler alanına hem katkıda bulunabildiğimiz hem de bu alanlarda hizmetler sunabildiğimiz anlamına geliyor.”



“DİJİTALLEŞMEYE GİDEN YOL PENETRASYONDAN GEÇİYOR”



Fiber hane erişiminin ilk çeyrek itibarıyla 19,1 milyonu aşmış durumda olduğunu belirten Doany, “Sadece 2018’de 2,4 milyon yeni haneye fiber kapsamamızı ulaştırdık. Türkiye’nin internet penetrasyonunu beş yıl önceki yaklaşık yüzde 40 seviyelerinden yüzde 56’ya yükselttik. Ana hedeflerimizden biri, dijitalleşmenin temel göstergelerinden biri olan bu oranı önce Avrupa seviyesi olan yüzde 70’lere, sonra daha da yukarılara çıkarmak.” dedi. Doany bu amaçla evlerde ve işyerlerinde ilk defa internetle tanışacak olanlara yönelik sunulan cazip ‘İnternet Bizden’ tarifelerinin de etkisinin büyük olduğunu söyledi.



“İNTERNETLE HAYAT KOLAY” PROJESİ

Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerinin altını çizen Doany, “2014 yılında bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak başladığımız ‘İnternetle Hayat Kolay’ projesi kapsamında, kalkınmada öncelikli iller başta olmak üzere, 25 yaş üstü hayatlarında internetle tanışmamış olanlara internet okuryazarlığı eğitimleri vererek Türkiye’deki dijital uçurumun azaltılmasını, katılımcıların güvenli internet, e-devlet kullanımı, e ticaret gibi konularda farkındalıklarının artırılmasını sağladık.” ifadelerini kullandı. Doany konuşmasını şöyle sürdürdü:





“Alınan sonuçlar doğrultusunda, Türkiye’nin doğusu ile batısı, kentsel bölgeleri ile kırsal bölgeleri arasında gözlemlenen dijital uçurumun kadınların işgücüne katılım oranlarına da yansıdığını gösterdi. Proje kapsamında 5 yılda çoğu kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya verilen yüz yüze internet okuryazarlık eğitimleri sonrasında pek çok girişimci kadınımız e-ticaret ile tanışarak işlerini büyütme ve hatta dünyaya açılma başarısı gösterdi.



"LİMİTSİZ İNTERNET DÜNYASI İLE KULLANIMLAR ARTTI"

Son dönemde internet kullanımında artış olduğunu belirten Doany, “2019’da Adil Kullanım Kotası'nın kalkması ve limitsiz internet dünyasına geçiş ile birlikte internet kullanımları da önemli ölçüde artış gösterdi. TT abonelerinin aylık kişi başı sabit internet kullanımına baktığımızda, bu rakamın 2019 ilk çeyrekte geçen yılın ilk çeyreğine göre yani AKN’siz döneme göre yüzde 33 arttığını görüyoruz. Üstelik yakın zaman önce başlayan Limitsiz paketlerimiz için geçerli Jet Kampanyamız dahilinde yeni internet müşterilerimize aynı fiyata ilk 6 ay boyunca 2 kat hızlı internet sunuyoruz.” dedi.



“EKSENİMİZDE DİJİTAL MÜŞTERİ DENEYİMİ VAR”



Ülke ekonomileri için internet ve dijital servislerin yaygınlığının çok büyük önemi olduğunu belirten Doany, “5G ile birlikte daha da önem kazanacak ve sayıları artacak olan dijital servislere şimdiden yatırım yaparak kullanıcı deneyimini iyileştirecek değerler üretmeyi sürdürüyoruz.” dedi. Doany müşteri deneyimi konusunda özel hassasiyet gösterdiklerini belirterek, “Her gün müşteri deneyimini nasıl daha iyileştiririz sorusuna kafa yoruyor, kullanıcı dostu dijital çözümlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu bağlamda, abonelerimize yönelik self-servis hizmet, ödül ve çözümlerimizi içeren “online işlemler”, “sil süpür”, “pratik çözüm” gibi platformlarımız, müşterilerimizle en çok temas kurduğumuz dijital servislerin başında geliyor. 26,4 milyon indirme sayısına ulaşan online işlemler uygulamamız Türk Telekom’un en çok ziyaret edilen kanalı olmayı sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.



Birçok yeni hizmeti müşterilerine sundukların belirten Doany, “Türkiye’nin ilk yerli ve milli dijital klavyesi TAMBU Mart 2019 sonu itibarıyla 8,7 milyon indirilme sayısına ulaşarak Türkiye’nin en çok indirilen klavye uygulaması oldu. Aralık ayında güncellediğimiz ara yüzü ve uygulama içi arama motoru entegrasyonu ile TAMBU’nun bir gelir kaynağına dönüşmesi için daha güçlü bir zemin oluşturduk.” dedi.



Doany ayrıca gerçek para ödüllü canlı mobil bilgi yarışması ELEQ, teknolojik ve zengin içerikli TV platformu TİVİBUGO, dijital müzik platformu MUUD, dijital oyun platformu PLAYSTORE, dijital dergi ve gazete okuma platformu E-DERGİ ve görme engelli bireylere yönelik ilk fotoğraf çekme uygulaması EYESENSE gibi birçok dijital hizmetin sunulduğunu söyledi. Doany, “Son olarak geçtiğimiz günlerde, yine tüketicilerin çok seveceğine inandığımız, yepyeni yerli ve milli anlık mesajlaşma uygulamamız LAFF’ın beta sürümünü kullanıcıların beğenisine sunduk.”yorumunu yaptı.



“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZİNE VE SİBER GÜVENLİK MERKEZİNE SAHİBİZ”



Türk Telekom CEO’su Doany Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması ve güvenle saklanması için Türkiye’nin en büyük veri merkezini Esenyurt’ta ve Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezinin Ankara’da hizmete sunulduğunu kaydetti.



Doany konuşmasına şöyle devam etti:



“Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen Esenyurt veri merkezimiz, Türkiye’nin en güvenli veri merkezi olmasının yanı sıra konumu itibarıyla aynı zamanda İstanbul Havaalanı’na en yakın veri merkezi olma özelliğini de taşıyor. Ankara’daki yeni Siber Güvenlik Merkezimiz ise Türkiye’deki en büyük izleme alanına ve en büyük kapasiteli DDOS koruma altyapısına sahip. Bu anlamda Türkiye’nin en büyük siber güvenlik operatörü olarak Türkiye’nin verisini koruyarak ulusal güvenliğimizi de sağlıyoruz.”



“YATIRIMLARIMIZLA GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ DESTEKLİYORUZ”



Paul Doany, 5G, Yazılım Tanımlı Ağlar, Nesnelerin İnterneti, Akıllı Şehirler ve Yapay Zeka gibi alanlarda inovatif teknolojiler geliştiren girişimcileri destekleyerek zaman, enerji ve insan kaynağı verimliliğini arttıran projeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Doany, “Büyüme aşamasındaki girişimleri 2018 başlarında kurduğumuz sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT VENTURES ile destekliyoruz. Başlangıç aşamasındaki girişimleri desteklediğimiz girişim hızlandıran programımız PİLOT, girişimciler için ücretsiz topluluk merkezimiz SANTRAL ve kurum-içi inovatif fikirleri değerlendirdiğimiz MUCİT gibi programlarımız ile daha güçlü ve ekonomik anlamda daha bağımsız bir Türkiye için girişimcilik ekosistemine olan destek ve katkılarımızı ilerletiyoruz.” ifadelerini kullandı.



“İŞTİRAK ŞİRKETLERİMİZ İNNOVA, ARGELA VE SEBİT TEKNOLOJİYE YÖN VERİYOR”



2008 yılında gerçekleştirilen IT ve teknoloji şirketleri satın alımlarının çok doğru adımlar olduğunun altını çizen Doany, “Her biri bağımsız birer girişim iken kendilerini destekleyerek isabetli yatırımlarla bünyemize kattığımız bilgi teknolojileri alanındaki iştiraklerimiz İnnova, Argela ve Sebit, bugün Türk Telekom grubu çatısı altında alanlarında dünyaya teknoloji ihraç eden bir konuma gelmiş bulunuyorlar. Bilişim çözümleri şirketimiz İnnova, uluslararası standartlarda ürettiği çözümleri bugün 4 kıtada 37 ülkeye ihraç ediyor.” yorumunu yaparak şunların altını çizdi:



"Türkiye’nin en büyük eğitim teknolojileri şirketi olan Türk Telekom’un iştiraki Sebit ABD, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Latin Amerika gibi geniş bir coğrafyaya ulaştı. Bu varlıklara ek olarak yeni kurumsal girişim sermayesi şirketimizin yatırımları da dikeyler ve bazı ürün yatayları açısından Türk Telekom’un tüm yeni odak alanlarını tamamlayıcı nitelikte olacak.”



“TÜRKİYE, 5G YOLCULUĞUNA TÜRK TELEKOM İLE HAZIRLANIYOR”



Türk Telekom’un Türkiye’nin 5G ve ötesi teknolojilere yerli ve milli ürünler ile ilk geçen ülkeler arasında yer almasını sağlamak için iştiraklerle birlikte son hız çalıştıklarını belirten Doany, “Özellikle Argela ve Silikon Vadisindeki iştiraki Netsia’nın, 5G mobil haberleşme teknolojileri alanında dünyaca kabul görmüş 20’nin üzerinde patenti bulunuyor. Yine Yazılım Tanımlı Ağlar alanında iştirakimiz Argela ile geliştirdiğimiz bir ürün olan ve mobil ağı “dilimleyerek” artırılmış verimlilik ve esneklik sağlayan ProgRAN’a sahibiz.” dedi.



Doany konuşmasına şöyle devam etti:



“ProgRAN ile düşük veri trafiğine sahip bölgelere 5G teknolojisini yönlendirebiliyor ve aynı zamanda da daha yüksek veri trafiğine sahip bölgelere ekstra destek sağlayabiliyoruz. 2017 yılında bu ürünümüzü Telefonica, Verizon ve Orange gibi küresel lider telekom operatörlerine entegre ettik. Böylece kendi küçük hücrelerimizi ve ağ yazılımlarımızı geliştirmek, Akıllı Evler ve Akıllı Şehirler için uyumlu olan bir yerli IoT platform tasarlamak, ya da küresel ağ dönüşümünü desteklemekle kalmıyor, bir yandan Türk mühendisliğini dünyaya tanıtırken telekomünikasyon ekosistemine de küresel ölçekte katkı sağlıyor ve Türkiye ekonomisine cari açığı azaltma anlamında destek veriyoruz.”



“ODAK NOKTAMIZ YENİ DİKEYLERİ GELİŞTİREREK BÜYÜMEK”



Türkiye’nin hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesi ve ilk on ekonomi arasında yer alabilmesi için dijitalleşme ve internet kullanımının yaygınlaşmasının büyük önem taşıdığını belirten Doany, “Gündemimizde internet penetrasyonu, yerli ve milli teknolojileri büyütmek, yapay zeka, esnek ağlar ile dijital servisler var. Bu yüzden, 2019’da da yatırımlarımızın önceliği bir kez daha Türkiye çapındaki internet penetrasyonunu artırmak olacak.” şeklinde konuştu. Doany konuşmasına şöyle devam etti:



“Sektör ve ülke faydaları doğrultusunda tamamıyla desteklediğimiz sabit ve mobil altyapı paylaşım modellerine odaklanmaya devam edeceğiz. SDN (Yazılım Tanımlı Ağ) ve yapay zekâ tabanlı akıllı, esnek ağ sistemlerini olabildiğince geliştirmek de 2019 ajandamızın üst sıralarında yer alan bir diğer hedefimiz olacak. Çünkü bu sistemler; operatörlere zaman ve enerji tasarrufu sağlarken bir yandan kapsama, hizmet kalitesi ve altyapı yatırımlarını iyileştirerek uzun vadede Türkiye ekonomisine fayda sağlayacak.”



Doany, tüketici pazarına ve ‘yeni girişimlere’ fayda sağlayacak bir şekilde üç ana iştirak durumunda olan Innova, Argela ve Sebit aracılığı ile dijital ürün ve hizmetleri büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.



Altyapıyı yaygınlaştırmada dünyaya örnek olacak öncü modelleri başarıyla uygulamaya başladıklarının altını çizen Doany, “Altyapı yatırımları, 5G ile birlikte operatörler için çok daha fazla hayati önem kazanmış durumda. Bu alandaki altyapı yatırımlarının gereksiz biçimde tekrarlanmasını önleyerek maliyetleri düşürmek amacıyla geçtiğimiz yıl, bakanlığımız ve diğer operatörlerle beraber sabit altyapı kiralama protokolüne imza attık.” değerlendirmesini yaptı.



“Geliştirmiş olduğumuz bu paylaşım modeli ile birlikte, operatörler arası iş birlikleri ile sabit altyapıda yüklü maliyetlerin önlenmesi için sektör adına daha fazla imkân yaratıldı" diyen Doany, "Bu çözüm, tüm tarafların sahip olduğu ‘imtiyaz anlaşmaları’ çerçevesindeki haklara ve yükümlülüklere de saygı duyuyor. Bahsettiğim bu model; Mobil Radyo Erişim Hatlarının ‘aktif paylaşımı’ için, aynı zamanda fiberin tedarik edilmesi için ve de Sahaya Kadar Fiber (FTTS) modeline tamamlayıcı bir şekilde ‘aktif kiralama’ ve ‘pasif’ modeller için güçlü bir zemin oluşturacak. Sektördeki tüm oyunculara ve nihayetinde sektöre yarar sağlayacak olan altyapı paylaşım modelinin yakın zamanda tüm dünyaya örnek olacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.



“TÜRK TELEKOM TÜRKİYE’Yİ GELECEĞE BAĞLAMAYA DEVAM EDECEK”



Önümüzdeki 5 yıl içinde Türk Telekom olarak, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ve ekonomik gelişimine katkılarının devam edeceğinin altını çizen Doany, “Ülke hedefleri doğrultusunda fiber ağ altyapısının Türkiye genelinde hızla yaygınlaştıracağız. Bunu yaparken, penetrasyon için en etkili yöntem olduğunu düşündüğüm sahaya-kadar-fiber (FTTS) modelinden de yararlanıyor olacağız. Bir yandan alt uç segmentlere rekabetçi fiyatlarla sürdürülebilir hizmet sunarken şirketler, yerel belediyeler, merkezi kamu hizmetleri gibi özel ihtiyaçları olan üst uç segmente ise yüksek bant genişliği ve çok daha düşük gecikme özelliği olan ‘yüksek kapasite’ ürünler sunacağız.” şeklinde konuştu.



Doany ayrıca şirketin bireysel tarafta da temel dijital ürünlere odaklanırken kurumsal tarafta Innova’nın da desteği ile kurumsal müşterilerin dijital dönüşüm projelerine liderlik etmeyi sürdüreceğini kaydetti.



Doany, “Sonuç olarak Türk Telekom, küresel ölçekte örnek olacak teknolojilerin gelişimi ve üretiminde oynadığı kilit rol ile bugüne kadar olduğu gibi yarından sonra da Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu.