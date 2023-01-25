Tuz Gölü büyüklüğünde buzdağı Antarktika kıtasından ayrıldı

Dev buz kütlesinin Brunt Buz Sahanlığından ayrılışı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Araştırmacılar, kopmanın pazar günü yaşandığını belirtti.

Alanı yaklaşık bin 500 kilometrekare olan buzdağının kopuşu, iki yıldaki ikinci büyük kopma olarak kayıtlara geçti.

Kopan buz parçasının yılda 2 kilometre hızla Weddell Denizi'ne doğru ilerlediği tespit edildi.



Buz sahanlığı, okyanus üzerinde yüzen buz tabakalarının uzantılarına deniliyor. Bu sahanlıklar iç kesimlerdeki buz tabakasının tutulmasında önemli bir rol oynuyorlar.



Buz sahanlıklarının çökmesi iç buzların okyanusa daha hızlı karışmasına neden oluyor, bu da deniz seviyesinin yükselmesine yol açıyor.



ABD Ulusal Buz Ajansı kopan buzu takip ediyor. Ajans bir süre sonra buz parçasına bir isim verecek.