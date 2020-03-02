Twitter CEO’su Jack Dorsey’in koltuğu tehlikede

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'nin şirketteki görevi son  bulabilir.Mikro blog platformundan hatırı sayılır oranda  hisse alan fon şirketi Elliott Management, Dorsey'nin  gitmesi dahil şirkette bir dizi değişiklik planlıyor.

ntv.com.tr 02.03.2020 - 14:12

twitter.jpg

İlişkili Haberler

Twitter kullanıcılarına puan verecek

Twitter kullanıcılarına puan verecek

Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti

Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti

Mikro blog platformu Twitter önümüzdeki günlerde bir dizi değişiklik ile gündeme gelebilir 

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Twitter’da büyük miktarda hisse satın alan ABD merkezli fon şirketi Elliott  Management, şirketin CEO’su Jack Dorsey’nin görevden alınması dahil bir dizi değişiklik talep ediyor. 

Bloomberg’de yer alan habere göre, fon şirketi dün şirketteki ilk değişimin adımını attı. Aynı haberde yer alan iddiaya göre, Elliott  Management Twitter yönetim kuruluna dört isim atadı. 

Hem Twitter hem de Square şirketinin CEO’su olan Dorsey, Twitter  hisselerindeki zayıf performansı nedeniyle özellikle son dönemde eleştirilerin hedefi konumundaydı. 

Dorsey’in görevden alınması için harekete geçtiği iddia edilen Elliott  Management’in Twitter’ın aldığı hisse oranı ise henüz ortaya çıkmadı. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...