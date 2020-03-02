Twitter CEO’su Jack Dorsey’in koltuğu tehlikede

Mikro blog platformu Twitter önümüzdeki günlerde bir dizi değişiklik ile gündeme gelebilir



İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Twitter’da büyük miktarda hisse satın alan ABD merkezli fon şirketi Elliott Management, şirketin CEO’su Jack Dorsey’nin görevden alınması dahil bir dizi değişiklik talep ediyor.



Bloomberg’de yer alan habere göre, fon şirketi dün şirketteki ilk değişimin adımını attı. Aynı haberde yer alan iddiaya göre, Elliott Management Twitter yönetim kuruluna dört isim atadı.



Hem Twitter hem de Square şirketinin CEO’su olan Dorsey, Twitter hisselerindeki zayıf performansı nedeniyle özellikle son dönemde eleştirilerin hedefi konumundaydı.



Dorsey’in görevden alınması için harekete geçtiği iddia edilen Elliott Management’in Twitter’ın aldığı hisse oranı ise henüz ortaya çıkmadı.