Twitter ve Amazon'un ardından Meta da binlerce çalışanı ile yollarını ayırmayı planlıyor

ABD'de birçok teknoloji şirketi borsada art arda kayıplar yaşarken işten çıkarma haberleri peş peşe geliyor.

Mark Zuckerberg'in Metaverse dünyasına olan tutkusu Meta şirketini ekonomik olarak olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meta'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 azalarak 27,7 milyar dolara gerilemişti. Ayrıca şirketin 2021'in üçüncü çeyreğinde 3,22 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,64 dolara düştü.

Zuckerberg, Metaverse'ün şirketin geleceği olduğuna inanmaya devam ederken bu sanal dünya Meta şirketine yıl başından bu yana 15 milyar dolara mal oldu. Meta'nın hızla artan giderleri, şirketinin nakit akışının son çeyrekte ise yüzde 98 düşmesine yol açtı.

Şirketin yüksek gidelerine ek olarak ise geçtiğimiz ay Washington eyaletinin yargıcı, Meta'ya Adil Kampanya Uygulamaları Yasası'nı ihlal ettiği için yaklaşık 25 milyon dolar para cezası verdi.

BİNLERCE KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketi bu hafta binlerce kişiyi etkileyecek büyük çaplı bir işten çıkarma gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz günlerde şirket yetkilileri, çalışanlarına önemli olmayan seyahatlerini iptal etmeleri gerektiğini iletti.

Ayrıca Zuckerberg, haziran ayında gerçekleşen bir toplantıda ise çalışanlara, "Açıkcası şirkette, burada olmaması gereken birçok insan var" dediği ifade edildi.

TWITTER, OFİSLERİNİ GEÇİCİ OLARAK KAPATTI



Sosyal medya şirketi Twitter'ın işten çıkarmalara başlarken ofislerini geçici olarak kapattığı ve çalışanların iç sistemlerine erişimini kestiği bildirmişti.

Şirketin yeni sahibi Elon Musk'ın maliyetleri düşürmek ve yeni bir çalışma etiği dayatmak istediği için çalışanların neredeyse yarısını işten çıkarmayı planladığı belirtildi.

Twitter yönetimi, işten çıkarmaların cuma başlayacağına dair çalışanlarına e-posta göndermişti.

Bunun şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz" ifadesi kullanılmıştı.

AMAZON'DAN KURUMSAL İŞE ALIMLARI DURDURMA KARARI

Amazon'un İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, ekonomideki belirsizlik ve son birkaç yılda istihdam edilen kişi sayısı doğrultusunda kurumsal işe alımlara ara verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.



Galetti, söz konusu uygulamanın gelecek birkaç ay boyunca devam etmesinin öngörüldüğünü, ekonomi ve iş dünyasındaki gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Hedeflenen bazı alanlarda "kademeli olarak" işe alımların devam edeceğini aktaran Galetti, "Alışılmadık bir makroekonomik ortamla karşı karşıyayız, işe alımlarımızı ve yatırımlarımızı bu ekonomiyi düşünerek dengelemek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

LYFT'DE İŞTEN ÇIKARMAYA GİDİYOR

﻿Öte yandan mobil araç çağırma uygulaması Lyft ise çalışanlarının yüzde 13'ünü işten çıkaracağını açıkladı.



Lyft'in kurucu ortakları Logan Green ve John Zimmer, çalışanlara gönderilen yazıda, tüm çabalara rağmen ekibin yüzde 13'ünün işten çıkarılması yönünde "zor" bir karar aldıklarını bildirdi.



Green ve Zimmer, "Ekonomide ortaya çıkan çeşitli zorluklar var. Gelecek yıl içinde olası bir resesyonla karşı karşıyayız ve araç paylaşımı sigortası maliyetleri artıyor" değerlendirmesinde bulundu.



ABD basınında yer alan haberlerde, şirket yöneticilerinin aldığı kararın yaklaşık 683 çalışanı etkileyeceği belirtildi.