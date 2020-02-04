Twitter'da kullanıcıların bilgilerini çalma girişimi

Twitter'a yapılan korsan saldırıda kullanıcıların bilgilerini çalma girişiminde bulunuldu. Twitter'dan yapılan açıklamada girişimi yapanların kısa sürede tespit edildiği belirtilirken bilgileri çalınan kullanıcıların sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

twitter.jpg

İlişkili Haberler

Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor

Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor

Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı

Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı

2019’da Twitter’da en çok neler konuşuldu?

2019’da Twitter’da en çok neler konuşuldu?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, devlet destekli olduğu tahmin edilen bilgisayar korsanlarının sahte hesaplarla kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.

Twitter tarafından yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların telefon bilgilerine ulaşmaya çalışan bilgisayar korsanlarının; İran, İsrail ve Malezya'daki İnternet Protokolü (IP) adreslerini kullandıklarının tespit edildiği bildirildi.

Girişimin Twitter çalışanları tarafından kısa sürede tespit edildiği belirtilen açıklamada, bilgisayar korsanları tarafından kullanılan söz konusu hesapların askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, kimlik bilgilerinin çalınıp çalınmadığını veya bilgileri çalınan kullanıcıların sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

TWİTTER'DA NELER SUÇ?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...