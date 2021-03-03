Twitter’dan yeni ‘Covid-19’ adımı

İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.



Corona virüs ile mücadele kapsamında pek çok aşı geliştirilense de henüz salgına karşı kesin zafer elde edilmiş değil.



Salgına karşı bilim insanlarının verdiği mücadelenin bir benzeri ise sosyal medyada veriliyor.



Mikro blog platformu Twitter, corona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili yeni bir adım attı.



Twitter Covid-19 aşıları ile ilgili yanlış ve manipülasyon yapan hesapların platformdan yasaklanacağını duyurdu.



Teknoloji portalı Mashable’da yer alan habere göre, söz konusu yasaklama 5 adımda çalışacak.



İlk ihlali yapanlar uyarı alacaklar, ikinci ve üçüncü ihlalde hesap 12 saatliğine kilitlenecek, dördüncü ihlalde hesap 7 gün boyunca kilitlenecek.

Beşinci ve son ihlalde ise söz konusu hesap Twitter’dan kalıcı olarak silinecek.

