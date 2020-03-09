Twitter yeni önlemini ilk defa  Trump’a uyguladı

Sosyal paylaşım platformu Twitter, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde orijinali üzerinde teknik oynamalar yapılarak başkalarına zarar verecek şekilde manipüle edilen videolara karşı önlemler almıştı.



5 Mart'ta kullanıma sunulan bu özellikten ilk nasibini alan isim ABD Başkanı Donald Trump oldu. TechCrunch'ta yer alan habere göre, Twitter Trump tarafından retweeet edilen bir tweet'i 'Manipulated media' (Manipüle edilmiş içerik) olarak işaretledi.



Aynı habere göre, Beyaz Saray'ın sosyal medya ekibi tarafından paylaşılan ve Trump tarafından retweet edilen video Başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin aday adayı olan Biden'ın konuşmasında manipülasyon yapıldığı saptandı.



Politico'da yer alan habere göre, söz konusu video 5 milyonun üzerinde kişiye ulaştı. Twitter'ın bu adımı sonrası Trump, platform tarafından yanıltıcı içerik yayınladığı yönünde etiketlenen ilk kullanıcı oldu. Özellikle sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan bu tarz içeriklere karşı pek çok platform önlemler almıştı.



YouTube geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "büyük zarara yol açma konusunda ciddi risk oluşturan", teknik manipülasyona uğramış ya da içeriğiyle oynanmış tüm videoların sistemden silineceğini bildirmişti.



Çinli ByteDance şirketine ait TikTok "yanlış yönlendirici enformasyon"a karşı kapsamlı yasakları devreye sokmuştu. Facebook da geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada "deepfake" ve diğer bazı manipüle edilmiş videoları internet sitesinden kaldıracağını açıklamış, ancak hiciv içeren içerikler ile "sadece kelimelerin sıralarını değiştiren ya da kelimeleri içerikten çıkaracak" şekilde üzerinde oynama yapılan videolara dokunulmayacağını bildirmişti.

