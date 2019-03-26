ABD merkezli Uber firması, en büyük rakiplerinden olan ve merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Careem firmasını satın almayı kabul etti.

Toplamda 3,1 milyar dolara imzalanacak olan anlaşma, Orta Doğu’nun en büyük teknoloji satın alımı olarak gerçekleşecek.



Uber, merkezi Dubai’de bulunan Careem’in bağımsız olarak yönetilmeye devam edeceğini belirten anlaşmaya göre, Careem’in BAE, Suudi Arabistan Krallığı, Pakistan, Ürdün ve Mısır’daki bütün taşımacılık, transfer ve ödeme şirketlerini satın alacağı ifade edildi.



Toplamda 3,1 milyar dolara imzalanacak olan anlaşmanın 1,4 milyar doları nakit olarak, 1,7 milyar doları ise Careem’e ait stokların Uber’e aktarılmasıyla sağlanacak.



Orta Doğu’da teknoloji sektöründe yaşanan en büyük satın alımı, Amazon’un 2017 yılında 580 milyon dolara Souq’u almasıyla gerçekleşmişti.



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