Yapay zeka teknolojisiyle, Uber uygulaması şöföre yolcunun yerini, telefonda yazıları ne kadar doğru yazdıkları, hatta telefonu hangi açıyla tuttukları gibi bilgileri geçiyor.



Böylece sarhoş müşteri almak istemeyen şöförlere yardımcı olunabileceği belirtiliyor.



BBC Türkçe'nin haberine göre Uber'e patent verilmesine karşı çıkanlar, teknolojinin korunmasız yolcuların tespitinde de kullanılabileceğini söylüyor.



ABD Patent Dairesi'ne yapılan başvuruya göre sistem "normal olmayan kullanıcı faaliylerini" fark edebiliyor.



SİCİLİ İYİ DEĞİL

Uber'in kişisel bilgileri toplama konusunda pek iyi bir sicili yok.



2014'te şirketin God View adlı yazılımla müşterilerin ve şöförlerin yerlerini gerçek zamanlı olarak izleyebildiği ortaya çıkmıştı.



Ayrıca 100 binden fazla Uber şöförünün kişisel bilgilerine erişildiği belirlenmiş, daha sonra şirket yolcular ve şöförlerin mahremiyetini korumak için sert önlemler almıştı.



Uber'in kurucusu Travis Kalanick ise geçen yıl Haziran ayında cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa etmişti.



Amerikan CNN televizyonu ABD'de son dört yılda 100'den fazla Uber şöförünün cinsel saldırı ya da cinsel tacizle suçlandığını ve bunların 31'inin de hüküm giydiğini duyurdu.



Uber ise yayımladığı açıklamada "Daima şöförlerimiz ve yolcularımız için Uber deneyimini geliştirmek adına yeni teknolojileri deniyoruz. Birçok fikir için patent başvurusunda bulunuyoruz ama bunların hepsi ürün ya da özelliğe dönüşmüyor" ifadelerini kullandı.