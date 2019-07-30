ABD'li bir grup bilim insanı tarafından keşfedilen LTT 144Ab isimli gezegenin gökyüzünden üç farklı güneş görülebiliyor.



Dünyadan 22,5 ışık yılı uzaklıktaki LTT 1445Ab'te bulunan üç farklı güneşin bir tanesinin gezegene oldukça yakın 2 tanesinin ise uzak olduğunu kaydedildi.



Bilim insanlarına göre gezegen kırmızı cücelerden oluşan ve ismi LTT 1445 olarak belirlenen üçlü yıldız sisteminin en parlak yıldızı olan LTT 1445A'nın yörüngesinde yer alıyor.

Yıldıza çok yakın bir konumda yer alan LTT 1445Ab'nin bir tam yörüngesi 5.3 günde tamamlanıyor.

Bu nedenle gezegenin yüzey sıcaklığının 160 santigrat dereceye ulaştığına dikkati çeken bilim insanları, dünyadan 1.5 kat daha büyük olan LTT 144Ab'nın dünyaya göre daha yoğun bir gezegen olduğuna dikkati çekti.

Astronomlar gezegenin atmosferinde metan ve karbon dioksit gibi gazlar tespit etmeye çalışacak.

ASTRONOMİ TARİHİNDE BİR İLK (İLK DEFA BİR GEZEGENİN OLUŞUMU GÖRÜNTÜLENDİ)