Uzmanlar uyardı: Yeni koronavirüs türü yüzde 100 ölümcül

Çin'deki bilim insanları kısa süre önce GX_P2V adlı yeni bir koronavirüs türü üzerinde deneyler gerçekleştirdi.

Genetiği değiştirilmiş farelerde yapılan deneyler yüzde 100 ölüm oranıyla sonuçlandı.

Pekin kaynaklı çalışma, GX_P2V'nin insan benzeri genetik yapıya sahip fareler üzerindeki hızlı ve ölümcül etkisini ortaya koydu.

SEKİZ GÜN İÇİNDE ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Beyin dahil birçok organı hedef alan virüs, farelerin durumunun hızla kötüleşmesine yol açarak sekiz gün içinde ölümle sonuçlandı.

Farelerin çok çabuk hastalandığı ve çok fazla kilo kaybettikleri görüldü. Ayrıca hareket edemedikleri ve ölmeden önce gözlerinin beyazlaştığı da belirtildi.

Deneylerde kullanılan tüm farelerin ölmesinden dolayı bu çalışmanın benzer virüs deneylerinden çok daha farklı olduğu da aktarıldı.

Ancak bu çalışmanın henüz insanlar üzerindeki potansiyel etkileriyle doğrudan ilişkilendirilmediğini de belirtmekte fayda var.

UZMANLAR ÇALIŞMAYI ELEŞTİRİYOR



University College London'dan Francois Balloux gibi bazı uzmanlar bu çalışmanın yararlı olmadığını ve tehlikeli olabileceğini düşünüyor.

Balloux, "Bu korkunç bir çalışma, bilimsel olarak tamamen anlamsız. İnsanlaştırılmış garip bir fare türünü rastgele bir virüsle zorla enfekte etmekten öğrenilebilecek bir şey göremiyorum. Tam tersine, böyle bir şeyin yanlış sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum" diye yazdı.

