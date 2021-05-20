Venmo, Filistinlilere yapılan yardımları askıya aldı

Venmo'dan yapılan açıklamada Filistin'e yardımların dondurulma gerekçesi olarak "güvenlik endişeleri" gösterildi.



Venmo kendisine yöneltilen sorulara "yasaları uyguluyoruz" yanıtını verdi. ABD merkezli uygulamanın içinde Filistin, yardım ve fon ifadeleri geçen ödemeleri geri çevirdiği belirtiliyor.



Haftabaşında Twitter'dan deneyimini paylaşan bir kullanıcı Venmo'nun kendisinden, "ödeme amacı, ödemenin yapılacağı kişi/kurum ve bulunduğu yer, ödemenin nasıl kullanılacağı" gibi detaylı bilgiler istediğini yazdı.



Venmo'nun normal şartlarda bu bilgileri istemediği belirtildi. Venmo, Mashable'a yaptığı açıklamada, "Ödemeleri tamamen durdurmuyoruz. Sadece 48 saate kadar varan bir inceleme sürecimiz var. Çoğu durumda gecikme oldukça kısa sürüyor.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR



İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.



Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.



İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.



Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.



İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana en az 227 kişi yaşamını yitirdi.

