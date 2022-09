Vivo'nun katlanabilir telefonu 4 kameralı X Fold Plus tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Katlanabilir telefon pazarına giren Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo yeni modelini tanıttı. X Fold Plus adı verilen model gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden alıyor.



Yeni modelin geniş tarafında 8.03 inçlik 2K Plus bir ekran kullanıldı. E5 AMOLED panelli ekran 120 Hz yenileme hızına sahip. Katlandıktan sonra görülen küçük ya da dış ekran ise FHD+ çözünürlüğe sahip ve 6.53 in. boyutunda.



Telefonda 12GB RAM'le gelirken 256 ve 512 GB dahili depolama seçeneklerine sahip.



KAMERA ÖZELLİKLERİ

Bu telefonun öne çıkan özellikleri arasında gelişmiş kamera bloğu yer alıyor. Bilindiği gibi katlanabilir telefonlar üstün perfomansa sahip olsa da çoğunlukla kamera konusunda geride kalıyordu. Hem Vivo hem diğer markalar yeni nesil cihazlarıyla beraber kameralara daha fazla odaklanmış gözüküyor.



Dörtlü kamera diziliminde 50 MP'lik bir ana kamera, 48MP'lik ultra geniş açılı kamera, 12 MP portre lens ve 8 MP'lik periskop lensi bulunuyor. Selfie kemeraları ise 16MP kalitesinde.



Telefon hem kablolu hem kablosuz hızlı şarz özelliğine sahip. Kablolu 80W'a kadar, kablosuz 50W'a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Cihazın bataryası ise 4 bin 730 mAh.

VİVO X FOLD PLUS SATIŞ FİYATI



Yeni modelin Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Yine de cihazın Çin'deki satış fiyatı 256GB için 10000 bin yuan (25 bin 800) 512 GB için (24 bin 400) lira olarak açıklandı.