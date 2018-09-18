watchOS 5 yayında! Bu sürüm ile Apple Watch modellerinde gözle görünür hızlanma yaşanıyor. watchOS 4 ile düzgün çalışan saatlerini yavaşlatan Apple, watchOS 5 ile yenilik sunmak yerine hız ve stabilite sunuyor. watchOS 5 ile spor ve sağlık uygulamalarına yönelenen Apple, 3 yıl önce duyurduğu telsiz özelliğini de kullanıma sunuyor.



watchOS 5, Apple Watch Series 4 için optimize edilmiş bir deneyim sunuyor. Apple Watch Series 4, EKG sensörü ve yeni bir saat arayüzüyle geliyor. Yeni Apple Watch modelleri, seleflerine kıyasla yüzde 30 oranında daha büyük ekranlar taşıyor. WatchOS arayüzü de daha büyük ekranlarla uyumlu çalışacak şekilde optimize edildi. Dokunmaya dayalı geri bildirim ve daha yüksek ses çıkaran hoparlörlere sahip Apple Watch Series 4, düşmeleri algılayabilecek ve 5 saniye içinde çağrı iptal edilmezse acil servis numaralarını arayabilecek.



Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2, Apple Watch Series 3 ve Apple Watch Series 4 modellerinin aldığı bu güncellemeyi; iPhone>Watch>Genel>Yazılım güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.



Güncellemeyi yüklemeden önce Apple Watch’unuzu şarja sokmanız gerektiğini belirtelim. Son olarak ilk çıkan Apple Watch‘un bu güncellemeyi almadığının altını çizelim.