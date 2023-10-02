WhatsApp, kanallar özelliğini geliştiriyor

KANAL AYARLARI GELİYOR

WhatsApp kullanıcıları, kanallarda paylaşılan resim ve videoları cihazdan otomatik olarak ne zaman kaldırılabileceğini seçebilecekleri "Kanal Ayarları" adlı yeni bir bölüm olacak.

Şu anda WhatsApp, varsayılan seçenek "Asla" olduğu için kanal medyasını kullanıcı cihazından hemen silmeyebilir ve bu da kullanıcıların zaman içinde cihazlarında istemeden yüksek boyutlarda medya birikmesine neden olarak depolama sorunlarına yol açabilir.

Bu özelliklerin henüz geliştirme aşamasında olduğu, yakın zamanda kullanıcılar için kullanıma sunulacağı kaydedildi.