WhatsApp ve Instagram çöktü mü? (19 Mart'ta Whatsapp'a ve Instagram'a erişim sorunu yaşandı)

Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı. Söz konusu sıkıntıdan etkilenen ülkeler arasında Türkiye de vardı.

INSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

İki sosyal medya devinde aynı anda bağlantı problemi yaşandı. Uygulamalara mobilden girmeye çalışan kullanıcılar "akış yenilenemiyor" uyarısıyla karşılaştı.

Ancak konuyla ilgili henüz Instagram ve Whatsapp'tan resmi bir açıklama yapılmadı.

"YAŞANAN KESİNTİLERİN GLOBAL ÇAPTA VE YURT DIŞI KAYNAKLI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.



Sayan, Twitter'dan, WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilere ilişkin açıklama yaptı.



USOM'un raporuna göre, WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Sayan, "Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





