WhatsApp, yapay zeka robotunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda yapay zeka sohbet asistanının platform üzerinde kullanılabileceğini açıkladı.





MICROSOFT İLE ORTAKLIK KURDU

Şirket, akıcı ve gerçekçi konuşmaları yapacak yapay zeka sohbet robotu için Llama 2 büyük dil moduna büyük ölçüde güveniyor.

Ayrıca, bir web araması yoluyla tüm sorularınızı yanıtlamak için Microsoft Bing ile ortaklık kurdu.

WABetaInfo'nun aktardığına göre, Meta'nın yapay zekalı sohbet robotunda son aşamalara geldiği belirtildi.

Sohbetler sekmesinde, sohbet simgesinin hemen üzerinde yeni bir kısayol görüldüğü aktarılırken, bu kısayolu kullanarak yapay zeka sohbet robotunu başlatabilir ve uygulama içinde ne varsa yapmasını isteyebilirsiniz.

WhatsApp uygulamasındaki yapay zeka sohbet robotunun erişim kolaylığı, platformu kullanıcılar için daha kullanışlı hale getiriyor ve yapay zeka sayesinde zamandan ve emekten tasarruf sağlıyor.

Şu anda bu özellik yalnızca belirli bir grup WhatsApp beta kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor, ancak önümüzdeki günlerde herkes için yaygınlaştırılması bekleniyor.