WhatsApp'a yeni özellik: Video ve müzik eş zamanlı paylaşılacak

WhatsApp, yeni bir özelliği üzerinde çalışıyor.



Bu özellik, artık kullanıcıların görüntülü görüşme esnasında ekran paylaşımı yaptığı sırada video ve müzik sesini eş zamanlı olarak tüm katılımcılarla paylaşabilmesini sağlayacak.



Ancak kullanıcıların yeni özelliği yalnızca görüntülü aramalarda kullanabileceği belirtildi.



Ekran paylaşımı seçeneğinin etkin olduğu bir video görüşmesi sırasında cihaz sesini paylaşma özelliği sayesinde kullanıcıların video ve müzik içeriklerini birlikte dinlemelerini sağlayarak multimedya işbirliğinin kolaylaştırılması hedefleniyor.



Böylelikle kullanıcılar görüşme yaptığı kişilere göstermek veya dinletmek istediği video, müzikleri daha kolay bir yol ile paylaşabilecek.



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