WhatsApp'tan yeni gizlilik özelliği: İkincil cihazlar erişemeyecek

WhatsApp, "gizli kod" özelliğini test ediyor. Bu özellikle birlikte önemli sohbetlere giriş yapılmış ikincil bir cihazdan erişim sağlanamayacak.

WhatsApp'tan yeni gizlilik özelliği: İkincil cihazlar erişemeyecek

WhatsApp, kullanıcıların korumalı sohbet klasörleri için özel bir şifre belirlemelerini sağlayacak bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

Böylelikle izli bir kodun yapılandırılmasının, kullanıcıların sohbetleri eşlik eden cihazlarından kilitlemelerine izin vermesi bekleniyor.

Bu özelliğin hassas konuşmaların güvenliğini artırmak için tasarlandığı belirtildi.

Ayrıca kullanıcılar, kilitli sohbetlerine erişmek için bu gizli kodu uygulamanın arama çubuğuna girerek sohbetlerini hızlıca bulabilecek.

WhatsApp, kolay erişim için bir kelime ya da basit bir emoji kullanılmasını öneriyor. Öte yandan Kullanıcıların gizli kodu diledikleri zaman değiştirme ya da silme yetkisi bulunacak.

Bağlantılı cihazları destekleyen kilitli sohbetler için gizli kod oluşturma özelliğinin geliştirme aşamasında olduğu ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacağı kaydedildi.

WhatsApp'tan yeni gizlilik özelliği: İkincil cihazlar erişemeyecek - 1

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