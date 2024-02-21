WhatsApp'tan yeni özellik: Ekran görüntüsü alınamayacak

Meta'nın WhatsApp kullanıcılarının profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almasına engel olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yaklaşan bu özellik, Android'deki en son WhatsApp beta sürümünde keşfedildi.



Özelliğin ayarlar menüsünün gizlilik bölümünde yer alacağı konuşuluyor. Son Android sürümünde ekran görüntüsü almaya çalıştığınızda ekranın alt kısmında "uygulama kısıtlamaları nedeniyle" ekran görüntüsü alınamadığını belirten bir bildirim çıkıyor.



WhatApp, yaklaşık beş yıl önce kullanıcıların "başkalarının profil fotoğraflarını" kaydetmesine engel olan bir özelliği piyasaya sunmuştu.



Ekran görüntüsü almanın doğrudan engellenmesi, WhatsApp'ın "kullanıcı gizliliği ve rızası kavramını" daha da güçlendirmesine olanak sağlayacak.



Bu yeni özellik Whatsapp'ın kullanıcıların fotoğraflarının dolandırıcılık, taklit veya taciz amacıyla kullanılmasını istemediğini gösteriyor.



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