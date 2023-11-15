X/Twitter'a çöpçatan özelliği geliyor: Uyumlu olanlar eşleşecek

Elon Musk, geçtiğimiz yıl Twitter'ı satın almasının ardından platform üzerinde marka ve logosu dahil birçok yeniliğe gitti.



Musk, kısa süre önce çalışanlarına yaptığı açıklamada platformun her şeyi kapsayan tek bir uygulama olma sürecinde olduğunu söyledi.



The Verge'ün haberine göre, artık X olarak adlandırılan platformun sahibi Musk, X'in başarılı olabilmesi için YouTube, LinkedIn, FaceTime, flört uygulamaları ve tüm bankacılık sektörüyle rekabet etmek istiyor.

TINDER'A RAKİP OLMAK İSTİYOR



Basına açık gerçekleştirilen şirket içi X toplantısında, platforma "Dating" özelliğinin geleceği duyuruldu. Tek uygulama içerisinde her şeyi barındırmak isteyen Musk, bu özellik sayesinde Tinder gibi flört uygulamalarına da rakip olmak istiyor.



Son olarak LinkedIn'e rakip olmak için platform üzerinden iş bulabilme özelliğini duyuran Musk, dating özelliği sayesinde kullanıcıların paylaşımlarına göre uyumlu olanları birbiriyle eşleştirebilecek.

Özelliğin henüz ne zaman çıkış yapacağı bilinmese de yakın zamanda platformda kullanıma sunulması bekleniyor.