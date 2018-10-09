6.18 inçlik ekranı, 1080x2246 (FHD+) Pixel ekran çözünürlüğü, 403 PPI piksel yoğunluğu, kapasitif ekranı ve çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Çentikli (Notch) çerçevesiz tasarımı ile gelen Xiaomi Pocophone F1, temel donanım özellikleri ile de öne çıkıyor.



Android 8.1 (Oreo) mevcut ve Android 9.0 (Pie) yükseltilebilir işletim sistemi, Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) yonga seti, Quad-core 2.8 GHz ARM Cortex-A75 (Kryo 385) ana işlemcisi, 64 bit işlemci mimarisi, 8 çekirdek CPU sistemi, Adreno 630 grafik işlemcisi, 6 GB belleği ve 64 GB dahili depolama sistemi ile dikkat çeken Pocophone F1, kullanıcılara farklı boyutlarda hafıza seçenekleri de sunuyor.



Pocophone F1, 182 gramlık ağırlığının yanı sıra suya dayanıklılık özelliği ile birlikte jiroskop hall sensörü, yakınlık sensörü, ivme ölçer ve ortam ışığı sensörü gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.



Pocophone F1, 4000 mAh'lik batarya kapasitesi ile kullanıcılara uzun süreli kullanım imkanı da sağlıyor.



Mi Fan'lar, yeni Pocophone F1'lere 3.499 TL'lik satış fiyatı ile 9 Ekim Salı gününden itibaren VADİSTANBUL AVM'nin ikinci katındaki ilk yetkili Mi Store'da ulaşabilecekler.