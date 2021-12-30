Xiaomi yeni amiral gemisi Xiaomi 12 serisini tanıttı

Xiaomi, en son amiral gemisi ürünlerden oluşan Xiaomi 12 serisini Çin'de piyasaya sundu.

Çin'de Xiaomi 12X, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro birden tanıtıldı. Xiaomi 12X'de daha eski bir işlemci kullanılsa da Xiaomi 12 ve 12 Pro'da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 tercih edildi. Başka bir deyişle Xiaomi 12X bu yeni ailenin ara segmenti konumunda yer alıyor.

Üç telefonun tasarımı birbirinin aynısı. Sadece Xiaomi 12 Pro, 6.73 inçlik ekranıyla boyut olarak diğer iki modelden ayrışıyor.

XİAOMİ 12 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık



İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1



RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)



Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)



Ön Kamera: 32 MP



Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP + 50 MP



Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)



İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5



Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XİAOMİ 12 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XİAOMİ 12X TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

Xiaomi 12 Pro:



8GB + 128GB: 740 dolar

8GB + 256GB: 785 dolar

8GB + 512GB: 845 dolar



Xiaomi 12:



8GB + 128GB: 581 dolar

8GB + 256GB: 628 dolar

12GB + 256GB: 690 dolar



Xiaomi 12X:



8GB + 128GB: 502 dolar

8GB + 256GB: 549 dolar

12GB + 256GB: 596 dolar