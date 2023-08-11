Yapay zeka, Parkinson hastalığının alt tipini tahmin edebiliyor

Çalışmaya göre yapay zeka Parkinson alt tipini %95'e varan doğrulukla tahmin edebiliyor

Araştırmacılar, bulguların kişiselleştirilmiş tıbbın ve hedefe yönelik ilaç keşfinin önünü açabileceğini söyledi.



Çalışma için araştırmacılar, hastaların kendi hücrelerinden vücutta özelleşmiş hücre tiplerine dönüşme yeteneğine sahip kök hücreler ürettiler.



Ekip daha sonra bu hücreleri kimyasal olarak Parkinson'un dört farklı alt tipini oluşturmak için kullandı.

PARKİNSON ALT TİPİNİ TAHMİN EDEBİLEN ALGORİTMA GELİŞTİRDİLER

İngiliz teknoloji şirketi Faculty AI ile birlikte çalışan ekip, daha önce görmediği görüntüler sunulduğunda Parkinson alt tipini doğru bir şekilde tahmin edebilen makine öğrenimi algoritmaları geliştirdi.



Crick ve UCL'de doktora öğrencisi ve çalışmanın ilk ortak yazarı olan James Evans şunları söyledi: "Artık daha gelişmiş görüntü teknikleri kullandığımızdan, çok büyük miktarlarda veri üretiyoruz ve bunların çoğu, ilgilenilen birkaç özelliği manuel olarak seçtiğimizde atılıyor.



Bu çalışmada yapay zekayı kullanmak, daha fazla sayıda hücre özelliğini değerlendirmemizi ve bu özelliklerin hastalık alt tipini ayırt etmedeki önemini değerlendirmemizi sağladı.



Derin öğrenmeyi kullanarak görüntülerimizden geleneksel görüntü analizine kıyasla çok daha fazla bilgi çıkarabildik.



Şimdi bu hücresel mekanizmaların Parkinson'un diğer alt tiplerine nasıl katkıda bulunduğunu anlamak için bu yaklaşımı genişletmeyi umuyoruz."



PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR?

1817 yılında titrek felç olarak adlandırılan Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden ve kadınlara nazaran erkeklerde daha sık görülen bir hareket bozukluğudur.

Dopamin hücreleri yüksek miktarda azaldığında dopamin üretimi yetersiz kalarak Parkinson hastalığın belirtilerinden olan ritmik olmayan, uyumsuz, titrek ve akıcı olmayan hareketlerin ortaya çıkmasına neden olur.