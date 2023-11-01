Yapay zekanın riskleri nasıl azaltılır?: İngiltere'de küresel zirve

Birleşik Krallık, yapay zeka teknolojisinin risklerini nasıl kontrol altına alınabileceğini tartışmak üzere ilk Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi'nde uzmanları bir araya getirecek.

ELON MUSK VE CHATGPT PATRONU SAM ALTMAN DA YER ALIYOR



Reuters'ın haberine göre, 1 ve 2 Kasım günleri İngiltere'de Bletchley Park'ta düzenlenecek zirvenin 100 kişilik davetli listesinde dünya liderleri, Elon Musk ve ChatGPT patronu Sam Altman gibi teknoloji yöneticileri ve akademisyenler yer alıyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Yedi sanayileşmiş ülke grubu ve Avrupa Birliği ülkelerinin yapay zeka hakkında düzenlenecek küresel zirveye katılması bekleniyor.



'frontier AI' olarak adlandırılan yüksek yetenekli genel amaçlı yapay zeka modellerine odaklanan zirve, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin'in teknoloji bakan yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dikkatini çekmeyi başardı.

UZMANLAR YAPAY ZEKANIN RİSKLERİNİ TARTIŞACAK



İngiltere'nin teknoloji bakanı Michelle Donelan, yapay zekanın risklerinin nasıl azaltılacağını tartışmak için "doğru uzmanlığa sahip doğru insanların" masanın etrafında olacağını söyledi.



GÜNDEM YAPAY ZEKA TARAFINDAN BİYOLOJİK SİLAH YAPIMI



Gündemde, yapay zeka sistemlerinin teröristler tarafından biyolojik silah yapımında nasıl kullanılabileceği ve teknolojinin insanları alt etme ve dünyayı kasıp kavurma potansiyeli gibi konular var.