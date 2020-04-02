Yaptırımlara rağmen Huawei gelirlerini yüzde 19.1 artırdı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında Amerikan yönetimi ve ABD'li teknoloji devleri tarafından yaptırımlar ile karşı karşıya kalan Çinli teknoloji üreticisi Huawei, geçtiğimiz yıla ait sonuçlarını açıkladı.



Şirketten yapılan açıklamada Huawei’nin küresel geliri, bir önceki seneye oranla yüzde 19,1 artışla 123 milyar dolara ulaştı.



Geçtiğimiz yıl boyunca 240 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren Huawei’nin 2019'da elde ettiği satış geliri, yıllık yüzde 34'lük artışla 66,9 milyar dolara yükseldi.



Çin merkezli şirketin operasyon kaynaklı nakit akışı ise yıllık yüzde 22,4 oranındaki artışla 13,1 milyar dolara yükseldi.



2019 gelirinin yüzde 15,5’ine denk gelen 19 milyar doları AR-GE’ye ayıran şirket bu adım ile birlikte son 10 yıl içinde yaklaşık 85 milyar dolar Ar-Ge yatırımı gerçekleştirmiş oldu.

