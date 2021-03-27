Yemeksepeti'ne siber saldırı: Önemli kullanıcı bilgileri çalındı

Yemeksepeti'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 25 Mart tarihinde korsanlar tarafından siteye siber saldırı düzenlendi ve kullanıcıların bazı bilgileri çalındı. Kredi kartı bilgilerinin güvende olduğunu aktaran şirket ele geçirilen bilgileri şu şekilde açıkladı:



-Ad - soyad bilgiler,



-Doğum tarihi bilgileri,



-Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numaraları,



-Yemeksepeti'ne kayıtlı e-posta adresleri



-Yemeksepeti'ne kayıtlı adres bilgileri



-Açık olarak görülemeyen, SHA-256 algoritması ile maskelenmiş giriş Şifreleri



Yemeksepetin’nden konuyla ilgli yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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