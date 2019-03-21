Yeni kayış renkleri ayrıca Apple Watch, Apple Watch Nike+ ve Apple Watch Hermès için tasarlanan yeni saat kadranları ile de uyumlu renklerde geliyor.
Bu yeni saat kadranlarını saatinizde kullanabilmek için watchOS 5.2 güncellemesini yapmanız yeterli.
Apple Watch: Spor Kordon (Çini Mavisi, Papaya, Açık Nane) ve Spor Loop (Derin Deniz Mavisi, Papaya, Açık Nane, Leylak), 349 TL
Apple Watch Nike+: Spor Kordon (Siyah/Mor Üzüm, Açık Camgöbeği/Tropikal Yeşil, Spruce Sisli Gri/Yosun Grisi) ve Spor Loop (Mor Üzüm, Açık Camgöbeği, Sisli Gri), 349 TL Apple Watch Hermès: Double Tour (Rose Sakura/Craie/Argile ve Bleu Iin/Craie/Bleu du nord Swift Deri), 3.699 TL ve Simple Tour (Rose Sakura/Craie/Argile and Bleu Iin/Craie/Bleu du nord), 2.499 TL
Yeni Apple Watch kayışları ilkbahar renkleriyle geliyor
Teknoloji
Apple'ın ürettiği ve dünyanın en çok satan akıllı saati olan Apple Watch, yeni renkli kayışlarıyla geliyor. Şirket, dün Spor Kordon, Spor Loop, Nike+ ve Hermès renkleriyle yeni Apple Watch ilkbahar kayış koleksiyonunu duyurdu.
Yeni kayış renkleri ayrıca Apple Watch, Apple Watch Nike+ ve Apple Watch Hermès için tasarlanan yeni saat kadranları ile de uyumlu renklerde geliyor.