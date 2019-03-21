İlişkili Haberler

Yeni kayış renkleri ayrıca Apple Watch, Apple Watch Nike+ ve Apple Watch Hermès için tasarlanan yeni saat kadranları ile de uyumlu renklerde geliyor. 

Bu yeni saat kadranlarını saatinizde kullanabilmek için watchOS 5.2 güncellemesini yapmanız yeterli.

Apple Watch: Spor Kordon (Çini Mavisi, Papaya, Açık Nane) ve Spor Loop (Derin Deniz Mavisi, Papaya, Açık Nane, Leylak), 349 TL

Apple Watch Nike+: Spor Kordon (Siyah/Mor Üzüm, Açık Camgöbeği/Tropikal Yeşil, Spruce Sisli Gri/Yosun Grisi) ve Spor Loop (Mor Üzüm, Açık Camgöbeği, Sisli Gri), 349 TL Apple Watch Hermès: Double Tour (Rose Sakura/Craie/Argile ve Bleu Iin/Craie/Bleu du nord Swift Deri), 3.699 TL ve Simple Tour (Rose Sakura/Craie/Argile and Bleu Iin/Craie/Bleu du nord), 2.499 TL