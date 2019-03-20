ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın kablosuz kulaklığı Airpods'un yeni versiyonu için bekleyiş sona erdi.

Apple, 2'nci nesil Airpods'u tanıttı. Yeni modelin kullanıcılarına sunduğu yenilikler ise şöyle...

KONUŞMA SÜRESİ 2 KATINA ÇIKTI

Bir önceki modelle aynı görüntüye sahip olan kablosuz kulaklık, H1 çipi sayesinde konuşma süresini iki katına çıkarıyor.

AIRPODS'TA 'HEY SIRI' DÖNEMİ



AirPods 2 aynı zamanda 'Hey Siri' entegrasyonuna da sahip. Bu sayede AirPods sesli akıllı asistan desteğine sonunda kavuşmuş oldu. Yeni AirPods'un şarj kutusu Qi uyumlu şarj platformlarıyla kablosuz olarak veya Lightning konnektörüyle de şarj edilebiliyor.

AIRPODS 2'NİN TÜRKİYE FİYATI

Yapılan resmi açıklamaya göre, yeni AirPods ABD'de 159 dolara satılacak. Ürünün Türkiye fiyatı ise 1399 TL.

AĞIRLIK



AirPods (her biri): 4 g

Kablosuz Şarj Kutusu: 40 g



BOYUTLAR



AirPods (her biri): 16,5 x 18,0 x 40,5 mm

Kablosuz Şarj Kutusu: 44,3 x 21,3 x 53,5 mm