Yeni iPhone 14 hakkındaki her şey: Apple tanıtım tarihini açıkladı (Fiyatı ne kadar)

Apple denildiğinde akla gelen ilk ürünlerden biri iPhone telefonları. Kendi işletim sistemiyle kullanıcıya sunulan iPhone akıllı telefonların tüm dünyada yüz milyonlarca kullanıcısı ve hayranı bulunuyor.

Şirket Eylül ayında iPhone 13 ailesini tanıtmış olsa da bir sonraki model olan iPhone 14'e ilişkin sızıntılar bir süredir geliyor.

Yeni iPhone ailesinin de tıpkı son birkaç nesildir olduğu gibi iPhone 14 iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağı tahmin ediliyor. Yeni Apple son yıllarda kullandığı Mini versiyonundan vazgeçecek.

Japonya basınında ortaya atılan bir iddiaya göre cihaz şık bir tasarıma, daha hızlı A16 bionic çipe, gelişmiş kameralara sahip olacak. Yalnız yaşanan çip krizi nedeniyle Pro modellerde yeni A16 çipin kullanılacağı iddia edildi. Serinin diğer modellerinde ise iPhone 13'te kullanılan A15 çiplerinin geliştirilmiş bir versiyonu kullanılacak. Apple daha önce hiçbir iPhone modelinde aynı seri çipi kullanmamıştı.

Bunlar iPhone 13'teki özelliklerin geliştirilmiş hali olarak görülebilir. Bir diğer sızıntı ise Touch ID'nin geri geleceği yönünde.

İPHONE 14 HAKKINDAKİ SON SIZINTILAR

Apple etkinliğin 7 Eylül Çarşamba günü tanıtılacağı iddialarını doğruladı. Bloomberg'de yer alan iddialara göre iPhone'larla beraber üç yeni Apple Watch, iPad ve Mac cihazlarını da tanıtacak.

Son sızıntılara göre artan enflasyon ve tedarik maliyetleri nedeniyle iPhone 14 ailesinin fiyatı 13'ten yaklaşık yüzde 15 oranında daha fazla olacak. Buna rağmen depolama değişmeyecek.

Always on Display (Her zaman açık ekran) özelliği iPhone 14'le geliyor. Halihazırda hiçbir iPhone telefonu bu özelliğe sahip değil. Yıllar önca Samsung tarafından geliştirilen bu Widget birçok kullanıcı tarafından sevilmişti.

Apple iPhone 14'lerde kullanacağı ekranları yeniden değerlendirmeye aldı. Şirket Çinli OLED üreticisi BOE ile anlaşmıştı. BOE ekran tasarımlarında değişikliğe gidince Apple'ın siparişleri iptal edeceği belirtilmişti.



Güney Kore'de yayın yapan The Elec'in iddiasına göre BOE'nin OLED ekranları yeniden Apple'ın gündemine girdi. BOE'nin ekran panalleri iPhone 14 ve iPhone 14 Max'te kullanılacak. Pro ve Pro Max iPhone 14'lerde ise Samsung ve LG panelleri tercih edilecek.

iPHONE 14 TÜM SÖYLENTİLER

Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.

Çinli tedarikçiyi bırakan Apple, Güney Koreli LG Innotek'i seçti. Bu tercih iPhone'un üretim maliyetlerini de artırdı. Zira LG'nin ön kamera bloğu Çinli üreticiye göre üç kat daha maliyetli.

LG tarafından üretilecek ön kamera setiyle iPhone 14'ün selfie kamerasına ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor. Analizlere göre ön kamera hem şekil hem performans olarak gelişecek. Ön kamerada altı parçalı F/1,9 açıklığında bir lens kullanılacak.

iPhone 14'te Type-C girişi olmayacak. Analist Ming Chi Kuo'nun aktardıklarına göre iPhone için USB-C çalışmaları başladı. Ancak Apple'ın iPhone 14'lerde Lighting kablosunu kullanmaya devam edeceği öne sürüldü. Bloomberg'den Mark Gurman yeni iPhone 14 ailesine ilişkin önemli bir iddia ortaya attı. Gurman standart modelde geniş açılı 48 MP'lik kameranın olmayacağını söyledi. Gurman'ın iddialarına göre yeni A16 Bionic işlemci ve 48 MP'lik kamera sadece Pro modellerde olacak.

YENİ İPHONE NASIL OLACAK?

Çin merkezli mikroblogging sitesi Weibo'daya iPhone 14'ün kalıpları sızdırıldı. Görüntüde dört farklı iPhone modelinin kalıbı görülüyor.

Dikkat çeken ilk detay dört telefon arasında iPhone Mini'nin yer almaması. Apple'ın satış performansından memnun olmadığı Mini modelini uzun süredir iptal etmeyi planladığı konuşuluyordu.

Sızdırılan karede yer alan modeller şu şekilde: 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max.

Forbes'da yer alan iddialara göre Apple iPhone 14 ailesine zam yapacak. Sadece iPhone 14'ün fiyatı iPhone 13'le aynı kalacak, 14 Pro ve 14 Pro Max ise önceki nesillere göre 100 dolar daha pahalı olacak.



Yeni iPhone 14 Pro serisi 8 GB'lik RAM'le gelebilir. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.



Çentikle ilgili ilk söylenti telefon ekranının üst kısmına gömülü olacağı ama direkt ekranın üst köşesiyle bağlantılı olmayacağı yönündeydi.



Mart başında Weibo'da dolaşan bir görsele göre Apple çentikten tamamen kurtuluyor. 9to5Mac'in haberinde ise söz konusu tasarımın iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için geçerli olacak.

Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.



iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak. Bu da standart modelle Pro modeller arasındaki farkın giderek artacağı anlamına geliyor.

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın eylül ayında yeni iPhone'un lansmanını yapması artık kurala dönüşmüş durumda. 7 Eylül'de tanıtılacağı kesinleşen iPhone 14 ailesi önce ön satışa çıkacak. iPhone 14'ün Türkiye'de ne zaman dağıtıma çıkacağı henüz kesinleşmedi.



iPhone 14'te Mini versiyonun olmayacağına yönelik iddialar ağırlık kazanıyor. Şirketin Mini iPhone'ların satış performansından memnun olmadığı bilinen bir gerçek. Apple yine de 13 ailesinde Mini modeline yer vermişti.

iPHONE 14 KAÇ PARA?

Diğer ürünlerde ise fiyatın iPhone 13 ailesiyle aynı olacağı tahmin ediliyordu. Ancak Forbes'ta çıkan haberlere göre Apple özellikle üst modellerde zam seçeneğini değerlendiriyor. iPhone 13, 799 dolardan satışa çıkmıştı. Bu fiyat 14 için de geçerli olacak. Öte yandan 13 Pro'nun 999 dolarlık fiyat etiketi 14 Pro'da 1099'da, iPhone 13 Pro Max'in 1099 dolarlık fiyatı ise 1199'a yükselecek.



Standar iPhone'la Pro modeli arasında bir noktada olması beklenen iPhone 14 Max'in ise 899 dolardan başlaması bekleniyor. Apple her modelde farklı depolama seçenekleri sunuyor bu nedenle fiyatlarda değişiklik olacaktır.

iPHONE 14'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

iPhone 13 ailesi Apple'ın A15 bionic çipleriyle gelmişti. Yeni iPhone 14'lerin ise gelişmiş versiyon olan A16 çipleriyle geleceği tahmin ediliyor. 4nm'lik bu çipler 5nm'lik A15'lerden daha etkili ve küçük olacağı belirtiliyor.

Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.

Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti.