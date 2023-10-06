Yeni nesil akıllı sistemler sayesinde güvenlik artık daha kolay

Yale, müşterilerine ev güvenlikleri üzerinde daha fazla kontrol sunmak için yeni akıllı güvenlik cihazlarını piyasaya sunuyor.



Ürün lansmanlarına "Güvenlik hiç bu kadar kolay olmamıştı" kampanyası eşlik edecek. Kampanya, insanların evlerini korumak için gizli tuzak kurmak, ışıkları açık bırakmak veya bekçi köpeği eğitmek gibi kendilerini güvende hissetmek için uyguladıkları bazı davranış ve yöntemlerine değiniyor. Yale Akıllı Güvenlik Ekosisteminin bir parçası olan Yale Home uygulaması ile birlikte bu ürünlerin daha akıllı tasarımı ve yenilikçi özellikleri sayesinde ev güvenliği kontrolü kolaylaşacak ve tüketiciler artık ev güvenlikleri konusunda endişelenmeyecekler.



Yale Akıllı Alarm, Akıllı Kamera Serisi ve Akıllı Görüntülü Kapı Zili, sezgisel Yale Home uygulaması kullanılarak Linus® gibi Yale Akıllı Kilitler, Akıllı Depolama serisi ve Bahçe ve Garaj Kapısı Akıllı Kilit Modülü dahil olmak üzere tüm Yale Akıllı Güvenlik Ekosistemi ile birlikte sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Önde gelen sesli asistanlar ve akıllı ev ürünleri markalarıyla birlikte çalışabilme özelliği de ekosistem içinde yer alıyor. Akıllı ekosistem, tüketicilerin daha pratik kullanımı için parmaklarının ucundaki tek bir hesap üzerinden evlerinin güvenliğini izlemelerine ve kontrol etmelerine olanak tanıyor.



YALE AKILLI ALARM



Yeni Yale Akıllı Alarm, birinci sınıf güvenlik ve eşsiz bir rahatlık isteyen ev sahipleri için mükemmel bir çözüm. Rahat kullanımı ve kolay kurulumu ile Akıllı Alarm, şık tasarımlı, zarif ve son derece işlevsel olup her eve kusursuz bir şekilde uyum sağlar.



Yale Akıllı Alarm, kullanıcılara tek bir düğmeye dokunarak güvenlik, rahatlık ve huzur sağlayan Yale Home uygulaması ile tümüyle kontrol edilebilir. Uygulama sayesinde kullanıcılar, alarm sensörleri tetiklendiğinde doğrudan telefonlarına gönderilen akıllı uyarılarla alarmlarını gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve alarmlarını dünyanın herhangi bir yerinden kurabilir ve devre dışı bırakabilirler.



Yale Akıllı Alarm, potansiyel tehditleri daha oluşmadan önleyerek her ölçekteki mülkü, hem iç hem de dış mekanı, korumak için tasarlanmıştır. Tüketiciler, Yale Horizon+ Teknolojisi (1 km'ye kadar menzil) sayesinde pazar lideri koruma aralığına sahip alarmın keyfini çıkarabilirler. Tüketicilerin evlerini, bahçelerini ve arazilerinde bulunan tüm ek binaları veya kulübeleri güvence altına almalarını sağlamanın yanı sıra daha uzun pil ömrü sunar.



Hem iç hem de dış mekan uygulamaları için 100 adede kadar aksesuarın tek bir alarm sistemine eklenebildiği alarm aksesuarları ve Yale Akıllı Kameraların bir kombinasyonu kullanılarak çevre güvenliği artırılabilir. Örneğin, Dış Mekan Sensörü tetiklendiğinde, Yale Akıllı Ürün Ekosisteminin bir parçası olarak Yale Akıllı Dış Mekan Kamerası kayda başlar.



Akıllı Alarm, kullanıcıların mülklerindeki dört farklı alanı bağımsız olarak kontrol etmelerine olanak tanır, böylece güvenliklerini benzersiz ihtiyaçlarına göre yapılandırabilirler ve her alan devreye alma, devreden çıkarma ve kısmen devreye almayı destekler. Örneğin Yale Akıllı Alarm, tüketiciler evin üst katındaki ofislerinde çalışıyorlarsa alt katında alarmı devreye sokmayı ya da evdeyken garajı korumayı kolaylaştırarak ek esneklik sağlar.



Yale Akıllı Alarm, kullanıcıların her alarm için birden fazla hesaba ihtiyaç duymadan ev, ofis ve yazlık ev gibi birden fazla mülkün güvenliğini sağlamalarına olanak tanır. Tüketiciler, çoklu ev güvenliğini daha basit hale getirmek için hesap değiştirmeye gerek kalmadan mülklerindeki her alarmı tek bir uygulama üzerinden kontrol edebilirler.



Abonelik planının bir parçası olarak kullanıcılar, internet kesildiğinde bile sistemlerinin her zaman bağlı kalması için hücresel iletişim olanağı ve kullanıcıların bir alarm aktivasyonu durumunda otomatik bir telefon çağrısı almak üzere üç kişiye kadar atamalarını sağlayan Otomatik Çağrı Uyarıları gibi çeşitli özelliklere erişebilirler. Ayrıca, ek güvenlik katmanları ve içinizin rahat olması için üçüncü bir taraf aracılığıyla profesyonel izleme de mevcuttur.



Amazon Alexa, Google Assistant ve Philips Hue akıllı aydınlatma gibi diğer popüler akıllı cihazlar da ek güvenlik ve konfor için Akıllı Alarm ile entegre edilebilir.



YALE AKILLI KAMERA VE GÖRÜNTÜLÜ KAPI ZİLİ SERİSİ



Yeni Yale Akıllı İç Mekan Kamerası, Yale Akıllı Dış Mekan Kamerası ve Yale Akıllı Görüntülü Kapı Zili, tüketicilere tek bir tuşla gelişmiş güvenlik ve kolaylık sunuyor. İşlevsellikten ödün vermeden şık ve zarif bir şekilde tasarlanan yeni kamera ve kapı zili yelpazesi, her eve mükemmel bir şekilde uyum sağlarken, ayrıca Yale Home uygulaması ile her yerden ve her zaman kolayca kurulabilir, çalıştırılabilir ve kontrol edilebilir. Hem İç Mekan hem de Dış Mekan Kameraları ödüle layık görülmüştür ve iyi tasarım için en çok aranan kalite göstergelerinden biri olan iki Red Dot ödülünü almıştır.



Yeni Akıllı Kamera serisi ve Akıllı Görüntülü Kapı Zili ile Yale müşterileri, Yale Home uygulamasını kullanarak güvenliklerini kolayca kontrol edebilir ve görüntüleyebilir.



Sesli komut, Akıllı Kameralarınızı ve Görüntülü Kapı Zilinizi kullanmanın kolay yollarından biridir. Örneğin, ekran özellikli sesli asistanınızdan kullanıcılara kapılarının önünde kimin olduğunu göstermesini veya siz yemek pişirmekle meşgulken kesintisiz olarak çocuklarınızı kontrol etmesini isteyebilirsiniz. Yale Akıllı Kameralar ve Akıllı Görüntülü Kapı Zili, tüketicilerin istedikleri zaman istedikleri kişileri duyabilmeleri ve onlarla konuşabilmeleri için iki yönlü sesli konuşma özelliğine de sahiptir.



AKILLI İÇ MEKAN KAMERALARI



Akıllı İç Mekan Kamerası net bir 1080p HD görüntü, 110° görüş alanı, canlı görüntü, hareketle tetiklenen kayıt, gece görüşü ve ayrıntılı bildirim sunar. Ayrıca Akıllı İç Mekan Kamerası, daha yüksek gizlilik ve rahatlık için tüketiciler eve geldiklerinde gizlilik moduna geçecek şekilde programlanabilir. Bu mod, Yale Akıllı Güvenlik Ekosisteminin bir parçası olarak, Yale Akıllı Kilit ile kapı kilidi açıldığında veya alarm devre dışı bırakıldığında etkinleştirilebilir.



Kameradaki yerleşik yapay zeka teknolojisi, kullanıcıların ek ücret ödemeden insan algılamayı ve özelleştirilebilir bölge ve zamanlamayı etkinleştirmesine olanak tanır. Özelleştirilebilir algılama bölgesi ve zamanlama ile kullanıcılar kameralarının kapsamasını istedikleri belirli alanları tanımlayabilir ve bildirim tetikleyicilerini düzenli olaylardan hariç tutmak için hareket zamanlamasını kullanabilirler.

AKILLI DIŞ MEKAN KAMERASI



Akıllı Dış Mekan Kamerası, kullanıcılara net 1080p HD görüntü, 154° görüş alanı, hareket tetiklemeli kayıtlar, gelişmiş renkli gece görüşü ve hareket algılandığında tetiklenebilen flaş ışık özelliğiyle olası tehditleri caydırır. Müşteriler, kameralarının her zaman bağlantılı olmasını sağlamak için şarj edilebilir pil veya şebeke kablolu güç kaynağı kullanabilir. Çok çeşitli güç seçenekleri sağlamak için güneş paneli şarj cihazı ve isteğe bağlı USB kablosu da dahil olmak üzere çeşitli aksesuarlar da eklenebilir.



Ayrıca tüketiciler, Yale Home uygulamasıyla dünyanın herhangi bir yerinden evde neler olup bittiğini görebilir, yerel olarak veya bulutta* istedikleri zaman incelemek ve kaydetmek için video kaydetme veya görüntü yakalama seçeneğine erişebilir. Yale Akıllı Güvenlik Ekosisteminin bir parçası olarak, Akıllı Alarm sensörü tetiklendiğinde, kamera kayıt yapmaya başlayarak kullanıcıların evde neler olup bittiğini her zaman izleyebilmelerini sağlar. Akıllı Dış Mekan Kamerası, her türlü güvenlik ihtiyacına uyacak şekilde iç mekanlarda da kullanılabilir.



Özelleştirilebilir algılama bölgeleri ve zamanlama ile ev sahipleri, kameralarının kapsamasını istedikleri belirli alanları tanımlayabilir ve bildirim tetikleyicilerini akşam işten sonra arabalarının garaj yoluna girmesi gibi düzenli olaylardan hariç tutmak için hareket zamanlamasını kullanabilirler.



AKILLI GÖRÜNTÜLÜ KAPI ZİLİ



Yale Akıllı Görüntülü Kapı Zili, kullanıcıların her yerden ve her zaman ziyaretçilerini görmelerini, duymalarını ve onlarla konuşmalarını sağlar. Tüketicilere net 1080p HD görüntü, 154° görüş alanı, iki yönlü sesli konuşma, canlı izleme ve akıllı telefonlarında 7/24 izlenebilen net görüntüler için gece görüşü sunar. Yale Kapı Zili'nin kurulumu ve kullanımı kolaydır ve dahili şarj edilebilir veya kablolu güçle çalışan bir çözümle çalışır.



Ev sahipleri, hareket algılandığında gerçek zamanlı olarak ayrıntılı bildirim alabilir ve ziyaretçiler kapı ziline bastığında gelen bir "çağrı" ile bir daha hiçbir teslimatı veya misafiri kaçırmazlar. Yale Akıllı Güvenlik Ekosisteminin bir parçası olarak, Akıllı Kapı Zili çalındığında, kullanıcılar Yale Home uygulamasını kullanarak kapılarında kimin olduğunu kontrol edebilir ve güvenliyse, Yale Akıllı Kilitlerini kullanarak kapılarının kilidini açıp onları içeri alabilir.



Kapı zilinin tüketicinin evinin herhangi bir yerinde duyulmasını sağlayan ve 7 farklı ve büyüleyici Yale sesi arasından seçim yapmalarına olanak tanıyan Akıllı Görüntülü Kapı Zili ve akıllı kapı zilinizin her zaman güç almasını sağlayan kullanıcı dostu bir çözüm olan güç adaptörü gibi ekipmanlar ek destek için eklenebilir. Ayrıca Yale Akıllı Görüntülü Kapı Zili, hiçbir ek ücret ödemeden özelleştirilebilir gizlilik bölgesi ve zamanlama sunar.



Böylece ev sahipleri evde neler olup bittiğine dair her zaman net bir görüntüye hakim olduklarından kendilerini güvende hissedebilirler. Akıllı kamera serisi ve akıllı kapı zili için bir abonelik planı da ek kapsam sağlamak üzere tüketicilere sunulmaktadır. Araç, evcil hayvan ve paket algılama gibi akıllı yapay zeka özelliklerinin yanı sıra Bulut Kayıt seçenekleri de abonelik planının bir parçası olarak mevcuttur.*



Yale Akıllı Güvenlik Ekosisteminin bir parçası. Yale, güvenlik hiç bu kadar kolay olmamıştı.



Bu yeni akıllı ürünler Ocak 2024'te piyasaya sürülecek.

