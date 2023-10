Yeni nesil akıllı sistemler sayesinde güvenlik artık daha kolay

AKILLI DIŞ MEKAN KAMERASI



Akıllı Dış Mekan Kamerası, kullanıcılara net 1080p HD görüntü, 154° görüş alanı, hareket tetiklemeli kayıtlar, gelişmiş renkli gece görüşü ve hareket algılandığında tetiklenebilen flaş ışık özelliğiyle olası tehditleri caydırır. Müşteriler, kameralarının her zaman bağlantılı olmasını sağlamak için şarj edilebilir pil veya şebeke kablolu güç kaynağı kullanabilir. Çok çeşitli güç seçenekleri sağlamak için güneş paneli şarj cihazı ve isteğe bağlı USB kablosu da dahil olmak üzere çeşitli aksesuarlar da eklenebilir.



Ayrıca tüketiciler, Yale Home uygulamasıyla dünyanın herhangi bir yerinden evde neler olup bittiğini görebilir, yerel olarak veya bulutta* istedikleri zaman incelemek ve kaydetmek için video kaydetme veya görüntü yakalama seçeneğine erişebilir. Yale Akıllı Güvenlik Ekosisteminin bir parçası olarak, Akıllı Alarm sensörü tetiklendiğinde, kamera kayıt yapmaya başlayarak kullanıcıların evde neler olup bittiğini her zaman izleyebilmelerini sağlar. Akıllı Dış Mekan Kamerası, her türlü güvenlik ihtiyacına uyacak şekilde iç mekanlarda da kullanılabilir.



Özelleştirilebilir algılama bölgeleri ve zamanlama ile ev sahipleri, kameralarının kapsamasını istedikleri belirli alanları tanımlayabilir ve bildirim tetikleyicilerini akşam işten sonra arabalarının garaj yoluna girmesi gibi düzenli olaylardan hariç tutmak için hareket zamanlamasını kullanabilirler.



AKILLI GÖRÜNTÜLÜ KAPI ZİLİ



Yale Akıllı Görüntülü Kapı Zili, kullanıcıların her yerden ve her zaman ziyaretçilerini görmelerini, duymalarını ve onlarla konuşmalarını sağlar. Tüketicilere net 1080p HD görüntü, 154° görüş alanı, iki yönlü sesli konuşma, canlı izleme ve akıllı telefonlarında 7/24 izlenebilen net görüntüler için gece görüşü sunar. Yale Kapı Zili'nin kurulumu ve kullanımı kolaydır ve dahili şarj edilebilir veya kablolu güçle çalışan bir çözümle çalışır.



Ev sahipleri, hareket algılandığında gerçek zamanlı olarak ayrıntılı bildirim alabilir ve ziyaretçiler kapı ziline bastığında gelen bir "çağrı" ile bir daha hiçbir teslimatı veya misafiri kaçırmazlar. Yale Akıllı Güvenlik Ekosisteminin bir parçası olarak, Akıllı Kapı Zili çalındığında, kullanıcılar Yale Home uygulamasını kullanarak kapılarında kimin olduğunu kontrol edebilir ve güvenliyse, Yale Akıllı Kilitlerini kullanarak kapılarının kilidini açıp onları içeri alabilir.



Kapı zilinin tüketicinin evinin herhangi bir yerinde duyulmasını sağlayan ve 7 farklı ve büyüleyici Yale sesi arasından seçim yapmalarına olanak tanıyan Akıllı Görüntülü Kapı Zili ve akıllı kapı zilinizin her zaman güç almasını sağlayan kullanıcı dostu bir çözüm olan güç adaptörü gibi ekipmanlar ek destek için eklenebilir. Ayrıca Yale Akıllı Görüntülü Kapı Zili, hiçbir ek ücret ödemeden özelleştirilebilir gizlilik bölgesi ve zamanlama sunar.



Böylece ev sahipleri evde neler olup bittiğine dair her zaman net bir görüntüye hakim olduklarından kendilerini güvende hissedebilirler. Akıllı kamera serisi ve akıllı kapı zili için bir abonelik planı da ek kapsam sağlamak üzere tüketicilere sunulmaktadır. Araç, evcil hayvan ve paket algılama gibi akıllı yapay zeka özelliklerinin yanı sıra Bulut Kayıt seçenekleri de abonelik planının bir parçası olarak mevcuttur.*



Yale Akıllı Güvenlik Ekosisteminin bir parçası. Yale, güvenlik hiç bu kadar kolay olmamıştı.



Bu yeni akıllı ürünler Ocak 2024'te piyasaya sürülecek.