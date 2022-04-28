Yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan'da gerçekleşecek

Bu yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan'da gerçekleşecek ve yaklaşık dört saat sürecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.04.2022 - 14:05

Yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan'da gerçekleşecek
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Bu yılın ilk güneş tutulması, 30 Nisan'da evrensel saatle (UTC) 18.45'te gerçekleşecek.

Forbes'in haberine göre, parçalı güneş tutulması 20.41'de yüzde 54'lük maksimum kararmaya ulaşacak.

Antarktika ve Güney Amerika'da izlenebilecek 2022'nin ilk güneş tutulması yaklaşık 4 saat sürecek.

Çoğunlukla Şili'nin batı kıyısında görülecek parçalı güneş tutulması sırasında, gün batarken nadir görülen "boynuzlu güneş" görüntüsü oluşacak.

16 MAYIS'TA KANLI AY

Parçalı güneş tutulmasının ardından 16 Mayıs'ta "Kanlı Ay" olarak da bilinen tam ay tutulması gerçekleşecek.

Bir sonraki parçalı güneş tutulması ise 25 Ekim'de meydana gelecek.

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