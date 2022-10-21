YouTube Premium abonelik ücreti ne kadar oldu? (YouTube Premium aboneliğine zam)

YouTube Premium abonelik ücretlerinin ne kadar olduğuna yönelik sorgulamalar sürüyor. YouTube aldığı kararla Premium abonelik ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Peki, YouTube Premium abonelik ücreti ne kadar oldu?



YOUTUBE'DAN 'ZAM' AÇIKLAMASI



YouTube'dan yapılan zam açıklaması şu şekilde:



"YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık 16,99 TL olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık 29,99 TL olarak güncelleyeceğiz.



Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak. Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizi kontrol etmek için Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasına gidin. Tüm üyeler diledikleri zaman aboneliklerini buradan askıya alabilir veya iptal edebilir."



YouTube tarafından yayımlanan bilgilere göre bireysel abone kategorisinde olan hesaplar 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren 13 TL daha fazla ödeme yapacak. Bu aboneliğin yıllık ücreti 299.99 TL.

YOUTUBE PREMIUM AİLE ÜYELİĞİ FİYATI NE KADAR?



YouTube Premium aile üyeliği fiyatı aylık 59.99 lira olarak güncellendi.



YOUTUBE PREMIUM ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ FİYATI NE KADAR?

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YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti bir aylık ücretsiz deneme süresinden sonra aylık 19.49 lira olarak güncellendi.