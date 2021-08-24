Zam haberi Microsoft hisselerini uçurdu

Dünyanın en değerli firmalarından biri olan Microsoft’un geçen hafta belli başlı ürünlerinde abonelik ücretlerinin artıracağını açıklamasından sonra firmanın hisseleri haftaya rekor yükselmeyle girdi.



Microsoft hisseleri haftanın ilk iş gününde 304 doları geçerken Microsoft’un piyasa değeri de 2.3 trilyon dolara ulaştı.



Microsoft hissesi bu sene içinde şu ana kadar yüzde 37 değer kazandı.



Microsoft bu yükselme trendiyle birçok rakip teknoloji şirketinin geride bırakırken rekabet içerisinde bulunduğu Google ise şu ana kadar yüzde 60 değer kazandı.

Google’ın tepe şirketi Alphabet’in piyasa değeri ise 1.9 trilyon dolar seviyesinde.



Bu alanın lideri ise Apple. Apple’ın piyasa değeri de 2.5 trilyon dolara yaklaşmış durumda.