Zam haberi Microsoft hisselerini uçurdu

Office 365 ürünlerinin fiyatını artıracağını duyuran Microsoft'un hisseleri uçuşa geçti. Microsoft'un hisse başına fiyatı 304 doları aşarken, şirketin toplam değeri 2.3 trilyon dolara ulaştı.

ntv.com.tr 24.08.2021 - 10:33 | Son Güncelleme : 24.08.2021 - 10:34

Zam haberi Microsoft hisselerini uçurdu

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Dünyanın en değerli firmalarından biri olan Microsoft’un geçen hafta belli başlı ürünlerinde abonelik ücretlerinin artıracağını açıklamasından sonra firmanın hisseleri haftaya rekor yükselmeyle girdi.

Microsoft hisseleri haftanın ilk iş gününde 304 doları geçerken Microsoft’un piyasa değeri de 2.3 trilyon dolara ulaştı.

Microsoft hissesi bu sene içinde şu ana kadar yüzde 37 değer kazandı.

Microsoft bu yükselme trendiyle birçok rakip teknoloji şirketinin geride bırakırken rekabet içerisinde bulunduğu Google ise şu ana kadar yüzde 60 değer kazandı.

Google’ın tepe şirketi Alphabet’in piyasa değeri ise 1.9 trilyon dolar seviyesinde.

Bu alanın lideri ise Apple. Apple’ın piyasa değeri de 2.5 trilyon dolara yaklaşmış durumda.

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