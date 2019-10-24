Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Kongresi'nde dijital para projesi "Libra" konusunda ifade verdi.
Zuckerberg, 5 saat süren ifadesi sırasında Libra" adlı dijital para projesinin "güvenli" olduğu konusunda ABD'li siyasetçileri ikna etmeye çalıştı. Kongre üyeleri ise, Facebook'un planladığı ödeme sisteminin suç örgütleri ve teröristler tarafından kötüye kullanılabileceğine vurgu yaptı.
'GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAKLA SUÇLANIYOR''
Facebook CEO'su, seçimlere müdahale etmek, ifade özgürlüğünü kısıtlamanın yanı sıra kullanıcıların güvenini kötüye kullanmakla suçlandı. İddialari reddeden Zuckerberg ise Washington yönetiminden onay almadan harekete geçildiği taktirde 28 kurucu üyesi bulunan "Libra birliği"nden çekileceğini söyledi.
Önde gelen 8 finans kuruluşu, Zuckerberg'in dijital para projesinden çekildiklerini açıklamıştı. Zuckerberg, geçtiğimiz yıl da Facebook'taki kişisel verilerin sızdırılması skandalı sebebiyle yine kongre üyelerinin karşısına çıkmıştı.
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