Yarın hava nasıl olacak? 14 Mayıs hava durumu tahminleri

İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca aralıklarla sağanak etkili olacak Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 14 Mayıs hava durumu tahminleri
Foto: Arşiv

Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleriyle Amasya'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte, 14 Mayıs hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Sinop, Kastamonu, Çorum, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

14 MAYIS TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 14 Mayıs hava durumu tahminleri - 1

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