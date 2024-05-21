Ayhan Bora Kaplan davası | Bir komiser daha gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, soruşturmada şüpheli olarak yer alanlardan ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam ediliyor. 1 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST Bu arada soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli N.Ö.K., emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren N.Ö.K., delil durumuna istinaden adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. N.Ö.K., hakimlik sorgusunun ardından yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

KAPLAN: "BANA BAKANLARLA, BÜROKRATLARLA İLGİLİ İFADE VER DEDİLER"

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 20’si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Mahkeme heyetinden söz isteyen tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan, "Bir vatandaşa devletin memurlarının kumpas kurmaması gerekir. Bana ‘bakanlarla, bürokratlarla ilgili ifade ver’ dediler vermedim. Bu bir kumpastır. Bunların başında bir savcı vardır. Mazlumların ahını aldılar. Allah'tan korkmuyorlar. Kuldan utanmıyorlar." diye konuştu.