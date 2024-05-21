Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu: İstanbul'dan gelen özel ekip çıkardı

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yürütülen çalışmalarda bombaların imha edilmesi yerine toplanmasına karar verildi.

Eğirdir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşların ve gazetecilerin yaklaşmasına izin vermedi.

Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekipleri de hazır bekletildi. El bombaları yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldıktan sonra incelenmek üzere İstanbul’a götürüldü. Göl içerisinden kaç el bombası çıkarıldığı bilgisi verilmedi.



Geçen yıl da aynı bölgede 10 el bombası bulunmuş ve özel ekip tarafından patlatılarak imha edilmişti.