1 Mayıs olaylarına ilişkin 12 şüpheliye dava

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 12'si hakkında, 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

1 Mayıs olaylarına ilişkin 12 şüpheliye dava
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1 Mayıs’taki olaylar hakkında iddianame hazırlandı: Sosyal medya fenomenine 17 yıla kadar hapis istemi

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Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede 8'i tutuklu 12 şüphelinin "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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