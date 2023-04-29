1 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu? (2023 kargo çalışma saatleri)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler, kargoların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?



1 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar başladı. 1 Mayıs resmi tatil olduğu için kargoların o gün teslimat yapıp yapmayacağı merak ediliyor.



Buna göre; 1 Mayıs resmi tatildir ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün çalışmamaktadır. Yani kargolar tatiliyle birlikte 1 Mayıs Pazartesi gününe kadar kapalı olacak ve 2 Mayıs'ta mesaiye yeniden başlayacak.



KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ



Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, 1 Mayıs süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin 1 Mayıs resmi tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.



Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü birimler kapalı olacaktır.



Aras Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olması dolayısıyla hizmet verilmemektedir. Tüm şubeler kapalı olacaktır.



MNG Kargo: MNG Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü MNG kargo da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.



Sürat Kargo: Resmi tatil olması dolayısıyla 1 Mayıs Pazartesi günü şubeler hizmet vermeyecek. Edindiğimiz bilgilere göre dağıtım ve teslimat yapılmayacak.



UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.



PTT Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olması dolayısıyla şubelere gönderi teslimatı işlemleri gerçekleşirken, dağıtım ve teslimat yapılamayacak.