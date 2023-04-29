1 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu? (2023 kargo çalışma saatleri)

1 Mayıs'ta kargoların açık olup olmadığı, teslimat alacak veya kargo gönderimi yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil kabul edilmesi nedeniyle, kargoların çalışma ve dağıtım saatleri merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu? (2023 kargo çalışma saatleri)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler, kargoların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?

1 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar başladı. 1 Mayıs resmi olduğu için kargoların o gün teslimat yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Buna göre; 1 Mayıs resmi tatildir ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün çalışmamaktadır. Yani kargolar tatiliyle birlikte 1 Mayıs Pazartesi gününe kadar kapalı olacak ve 2 Mayıs'ta mesaiye yeniden başlayacak.

1 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu? (2023 kargo çalışma saatleri) - 1

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, 1 Mayıs süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin 1 Mayıs resmi tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

Yurtiçi : 1 Mayıs Pazartesi günü birimler kapalı olacaktır.

Aras Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü olması dolayısıyla hizmet verilmemektedir. Tüm şubeler kapalı olacaktır.

MNG Kargo: MNG Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü MNG kargo da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Sürat Kargo: Resmi tatil olması dolayısıyla 1 Mayıs Pazartesi günü şubeler hizmet vermeyecek. Edindiğimiz bilgilere göre dağıtım ve teslimat yapılmayacak.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olması dolayısıyla şubelere gönderi teslimatı işlemleri gerçekleşirken, dağıtım ve teslimat yapılamayacak.

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